Saúde realiza Dia D de combate à dengue, chikungunya e zika em MS

Larvas do mosquito / Divulgação

Por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Governo do Estado realiza no próximo dia 18 de novembro a ação do ‘Dia D’ de combate às arboviroses – dengue, zika e chikungunya nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Neste ano, a campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti para a prevenção de doenças.

Como novidade para este ano, a SES recebe o apoio da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), por meio do projeto Ação Cidadania, com a oferta de diversos serviços no Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninha, em Campo Grande.

Para o coordenador de Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosário, a iniciativa é uma forma de mobilizar indivíduos, comunidades e organizações no combate às arboviroses. “É um esforço conjunto para prevenir e controlar a disseminação das arboviroses. O Dia D é muito importante para promover a conscientização, a educação e a tomada de medidas práticas com a comunidade”.

Conforme a gerente técnica de doenças endêmicas da SES, Bianca Modafari Godoy, a Vigilância Epidemiológica desempenha um papel fundamental na proteção da saúde pública e o Dia D de combate às arboviroses é uma ocasião importante para destacar essa missão.

“Arboviroses, como a dengue, zika e chikungunya, representam sérios desafios para nossa comunidade, mas juntos podemos agir para prevenir sua disseminação. O Dia D é um lembrete de que a prevenção, o controle do vetor e a conscientização da população são nossas melhores armas contra essas doenças. Trabalhando em parceria com a população, podemos reduzir o impacto das arboviroses e manter nossa comunidade saudável. Junte-se a nós nesta luta em prol de um ambiente mais seguro e saudável para todos”.

DIA D

A data comemorativa do Dia D foi instituída pela Lei n. 12.235/2010 com o intuito de mobilizar iniciativas do Poder Público e a participação da população, para a realização de ações destinadas ao combate ao vetor dos agravos. Neste sentido, a data é reservada para desenvolver campanhas educativas e de comunicação social que visam alertar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do Aedes aegypti.

No verão, com a chegada do período de chuvas e as altas temperaturas, a população deve se manter atenta com o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti e redobrar os cuidados para evitar seus possíveis criadouros, pois o mosquito se reproduz em água limpa e/ou parada.

Assim, o combate ao mosquito Aedes aegypti é de extrema importância. Além da Dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades: a Chikungunya e a Zika.

Para controlar a proliferação do mosquito é preciso evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris de água, caixas d’agua; acondicionar pneus em locais cobertos; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana e fazer sempre a manutenção de piscinas.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeira.