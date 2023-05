Saúde realiza 'Dia D' de vacinação contra a Influenza neste sábado em todo Estado

A medida ocorre como forma preventiva para fortalecer a vacinação / Bruno Rezende/ Governo do Estado

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) realiza neste sábado, dia 20, o ‘Dia D’ de Vacinação contra a Influenza, em parceria com o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) e apoio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande). A ação integra a 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e tem como objetivo aumentar a quantidade de pessoas imunizadas e com isso diminuir a circulação dos vírus.

A medida ocorre como forma preventiva para fortalecer a vacinação e prevenir quanto aos sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente em crianças. Para o assessor militar da SES, coronel Marcello Fraiha, os baixos índices vacinais necessitavam de estratégias diferenciadas.

“Nós teremos neste sábado um ponto estratégico de vacinação, estaremos com a SES e a Sesau. É importante a vacinação, a nossa imunização para que atinjamos a meta de pelo menos 90% de pessoas imunizadas em nosso estado. Essa é a nossa meta e objetivo”, afirma Fraiha.

Mesmo após decorridos 52 dias do início da 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, Mato Grosso do Sul apresenta uma cobertura vacinal de apenas 33,87% da população prioritária a ser vacinada.

O ‘Dia D’ acontece em todo o Estado de Mato Grosso do Sul e em Campo Grande ocorrerá em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado a avenida do Poeta, s/nº, Parque dos Poderes, das 8 horas às 17 horas.