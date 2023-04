Saúde realiza segundo ciclo de palestras sobre segurança do paciente em web aula

Governo do Estado

Para dar continuidade aos ciclos de palestras, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta quarta-feira,19, a web aula “Curso básico de segurança do paciente” por meio da Plataforma Telessaúde MS. O evento, com início às 14 horas, é voltado aos profissionais dos hospitais de Mato Grosso do Sul e é promovido em comemoração aos 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente.

Conforme a gerente técnica de serviços de saúde da Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária, Aline Schio, está previsto três encontros em que serão abordados temas distintos. “Cada dia falaremos de um protocolo de segurança do paciente e de ferramentas para a investigação de eventos adversos”, pontua.

O curso tem o objetivo de instrumentalizar os hospitais, a fim de que possam implementar as medidas de redução de danos, visando uma assistência mais segura e de qualidade.

As palestras serão ministradas pelas enfermeiras Ana Gabriela Rocha Magalhães, Silvia Regina Souza de Azevedo e Graciela Mendonça dos Santos Bet. A próxima web está programada para o dia 27 deste mês. O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe.