Saúde realiza web aula sobre notificação de casos dengue no ambiente hospitalar

Álvaro Rezende

Com objetivo de fortalecer as estratégias de enfrentamento a dengue, Chikungunya e Zika em Mato Grosso do Sul, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta quinta-feira (13), a web aula “Vigilância das Arboviroses em Ambiente Hospitalar”, por meio da Plataforma Telessaúde MS. O evento tem início às 14 horas e é destinado às equipes técnicas dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalares.

Conforme a gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener Lemos dos Santos, o objetivo é debater o fluxo da vigilância das arboviroses no ambiente hospitalar. “A importância está na oportunidade do atendimento e também em relação ao fluxo de notificação e coleta de amostras nos hospitais”, destaca.

A identificação precoce dos casos de Dengue, por exemplo, é de fundamental importância para a tomada de decisões e implantação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar a ocorrência de óbitos.

A palestra será ministrada pela enfermeira e gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas, Jéssica Klener Lemos dos Santos. O acesso à web aula pode ser feito através do link: https://telessaude.saude.ms.gov.br/forms/participe

Arboviroses

O combate ao mosquito Aedes aegypti é de extrema importância. Além da Dengue, o mosquito também é responsável pela transmissão de duas graves enfermidades: a Chikungunya e a Zika.

Para controlar a proliferação do mosquito é preciso evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris de água, caixas d’agua; acondicionar pneus em locais cobertos; remover galhos e folhas de calhas; não deixar água acumulada sobre a laje; encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana e fazer sempre a manutenção de piscinas.

Além disso, é importante trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma vez por semana; colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas; fechar bem os sacos de lixo e não deixar ao alcance de animais; manter garrafas de vidro e latinhas de boca para baixo; tampar ralos; catar sacos plásticos e lixo do quintal, entre outras medidas que impeçam o acúmulo de água e de sujeiras.

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem realizado capacitação juntos aos 79 municípios seja na parte epidemiológica quanto na parte de vetores do Governo do Estado.

Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul