Saúde Única é tema do VII Meeting Nacional de Farmácia Clínica realizado em MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou nesta quinta-feira (9) a abertura do VII Meeting Nacional de Farmácia Clínica, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. A programação, que segue até sexta-feira (10), conta com palestras, simpósios e painéis.

Na ocasião, representando o governador Eduardo Riedel, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, agradeceu à equipe responsável pela organização do evento pelo desempenho e compromisso e ressaltou a importância de eventos de cunho técnico-científico.

“Eventos como esse são muito importantes e vocês têm todo o apoio para que nós possamos estruturar a nossa política de saúde estadual lastreada fundamentalmente do conhecimento técnico-científico”.

Em sua sétima edição, o evento já faz parte da programação anual de eventos científicos e para este ano tem como tema ‘Saúde Única’ com a proposta de abordar de forma multisetorial, transdisciplinar, transcultural, integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistemas aliados a uma atenção farmacêutica segura e racional.

Para a presidente do Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), Josiane Oliveira Silva Corrêa, o evento é uma oportunidade para, juntos, construir propostas e estratégias que impactem diretamente na agenda de Saúde Única.

“Saúde Única, de fato, é uma agenda que precisa ser discutida pela relevância e necessidade urgente. E, aliado à assistência farmacêutica, teremos bons frutos e construções que vão impactar lá nos municípios, na vida das pessoas, dos animais e do ambiente, buscando também o uso de medicamento de forma segura e racional”.

Durante sua fala o Presidente do CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul), Flávio Shinzato, frisou que a busca contínua pelo conhecimento e aprimoramento da capacidade de assistência farmacêutica à sociedade é imprescindível para o sistema de saúde do estado. “Eventos onde a capacitação é a amplitude de conhecimento na área de assistência farmacêutica são importantes e o CRF/MS é um parceiro para que a gente possa entregar à sociedade sul-mato-grossense conhecimento, mudança de atitudes, hábitos e ações no tocante à assistência farmacêutica”

Já a presidente do Ismaf (Instituto Sul-Mato-Grossense de Assistência Farmacêutica), Márcia Saldanha, destacou a relevância do evento para a área farmacêutica de Mato Grosso do Sul e do país. “Durante esses anos, o Meeting tem construído uma programação variada e que atrai farmacêuticos de diversas áreas. Entendemos que devemos estar integrados a agenda do tema Saúde Única, metas e objetivos para um desenvolvimento sustentável”.

O VII Meeting Nacional de Farmácia Clínica é uma realização da SES e Ismaf, com o apoio do CRF (Conselho Federal de Farmácia), CRF/MS, CRF/RS (Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul), Farmácias Associadas, Huby Cursos, Herbarium, UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Pós Unigran Capital e patrocínio de Abbvie, AstraZeneca, Bayer, Janssen Johnson & Johnson, Adium e Merck.

Durante a abertura do evento, os participantes puderam assistir às apresentações culturais de dança regional com o casal Peralta e Maria Hilda e musical com o cantor Chicão Castro, acompanhado por Fábio Adames e Renan Nonato.