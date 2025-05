Álvaro Rezende

Uma iniciativa que reduz filas históricas, levando resposta ágil e humanizada da Capital ao interior do Estado, o programa 'MS Saúde – Mais Saúde, Menos Filas', já ultrapassou a marca de 87,5 mil atendimentos.

Lançado em maio de 2023 pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), o Programa foi implantado para atender à demanda reprimida, levando consultas, exames e cirurgias eletivas à população dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul.

Segundo dados dos municípios executores, na segunda fase do MS Saúde, de maio de 2024 até abril deste ano, já foram realizados aproximadamente 46 mil atendimentos. Foram 25,4 mil exames e 26,3 mil cirurgias, atendendo uma demanda reprimida histórica e promovendo um novo ciclo na vida de milhares de sul-mato-grossenses.

“Desde o lançamento, o programa tem sido um esforço contínuo do governo para dar vazão à demanda reprimida e, principalmente, para otimizar o acesso da população aos serviços essenciais do SUS. Nosso objetivo é claro: reduzir as longas filas de espera por consultas, exames e cirurgias eletivas em todo o Mato Grosso do Sul. Atuando em diversas especialidades e descentralizando os serviços, estamos trabalhando para que os cidadãos dos 79 municípios tenham acesso à saúde de forma mais rápida e eficiente”, declarou o Secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Na última quarta-feira (30) a SES lançou a 3ª fase do MS Saúde, que passa a incluir o tratamento odontológico para pacientes especiais em ambiente hospitalar que necessite de sedação, procedimentos relacionados a cirurgia de ombro e a ampliação dos atendimentos de procedimentos em urologia.

A realização dos procedimentos no âmbito do projeto poderá ocorrer por meio do atendimento eventual e/ou de mutirões para procedimentos, com vigência de 01 de maio de 2025 até 31 de dezembro de 2025.

“Cada exame, consulta e cirurgia realizados representam uma vida que ganha novas oportunidades, uma família que encontra alívio e esperança. Nosso compromisso é levar saúde de qualidade, com agilidade e humanidade, a todas as regiões do Estado, aproximando o atendimento de quem mais precisa”, destaca a superintendente de Gestão Estratégica da SES e coordenadora do programa MS Saúde, Maria Angélica Benetasso.

Caberá às secretarias municipais de Saúde, juntamente com os estabelecimentos de saúde contratualizados pelo SUS, fazer a adesão ao projeto apresentando proposta de execução dos procedimentos ofertados, contendo a estimativa com a quantidade de procedimentos a serem executadas/mês e o quantitativo total a ser realizado durante a vigência do programa MS Saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde avaliará as adesões enviadas, considerando a necessidade dos procedimentos com base na demanda reprimida e/ou na falta de acesso aos procedimentos na região de residência do paciente, em conjunto com o Cosems-MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde), levando em consideração o número de habitantes da região e o valor do recurso para o Programa devidamente apresentado na CIB (Comissão de Intergestores Bipartite).

O MS Saúde oferta aproximadamente 140 tipos de procedimentos cirúrgicos eletivos em diversas especialidades, entre elas: oftalmologia, fissura labiopalatina, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, cirurgia geral, urologia, ginecologia e ortopedia. O programa realiza 74 tipos de exames diagnósticos, como ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, densitometria, colonoscopia, holter 24 horas, cintilografia, entre outros.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!