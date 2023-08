Secretaria de Saúde promove mutirão para testes rápido e vacinação

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento Básico (SESAU), realizou no último sábado, 29, em alusão ao “Julho Amarelo”, um mutirão de atendimento especial com testes rápido de Hepatite B e C, HIV e sífilis, e, também, aplicação de vacinas contra Hepatite B, Influenza e Covid-19.

De acordo com a coordenadora Municipal do Núcleo de Vigilância em Saúde, Camila Mayer, nesse sábado (29/07), foram atendidos 40 pessoas na mesa de testagem rápida, foram realizados mais 160 testes (HIV, Sífilis, Hepatites B e C) e, ainda, aplicadas 35 doses de Covid-19 e Influenza.

“Julho é o mês alusivo à prevenção das Hepatites Virais, mas em conjunto a isso, destacamos a prevenção das demais doenças sexualmente transmissíveis. Os números de casos são preocupantes, o que demonstra a necessidade de reforço às ações de vigilância, prevenção e controle da infecção”, afirmou a coordenadora Camila.

Para as pessoas que não compareceram no sábado, basta procurar qualquer unidade de saúde de Aquidauana, para a testagem rápida e vacinação. As ESFs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.