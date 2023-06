Secretaria de Saúde do Estado investiga novas suspeitas de Febre Maculosa

Cinco casos suspeitos de Febre Maculosa em investigação no MS / Jovem Pan

Conforme a SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde), subiu o número de casos suspeitos por FMB (Febre Maculosa Brasileira) no Mato Grosso do Sul. Conforme o órgão, sete casos foram investigados no Estado, dos quais dois foram descartados, sendo de um homem, de 29 anos, de Ribas do Rio Pardo e uma idosa, de 63 anos, de Campo Grande.

A Secretaria informou também que outros cinco casos seguem sob investigação, sendo um homem, de 61 anos, de Aquidauana; uma mulher, de 48 anos, de Figueirão; um idoso, de 72 anos, de Aparecida do Taboado e um homem, de 61 anos, de Campo Grande.

A SES informou que todos os suspeitos estão em tratamento domiciliar, exceto a criança, de um ano, que segue hospitalizada em Campo Grande. Informações oficiais dão conta que ela esteve na cidade de Guia Lopes da Laguna, região sudoeste do estado, onde teve contato com animais domésticos, tanto na área urbana quanto na rural. Amostras do paciente foram coletadas e o material foi encaminhado para análise.

Transmitida por uma espécie de carrapato a doença não passa de pessoa para pessoa

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria transmitida por meio da picada de uma das espécies de carrapato, ou seja, ela não é transmitida diretamente de pessoa para pessoa pelo contato e seus sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta.

Dados oficiais apontam que no MS, desde 2015, foram notificados 119 casos suspeitos de Febre Maculosa e sete casos confirmados, sendo o último registrado em 2018, no município de Campo Grande.