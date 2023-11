Secretaria de Saúde realiza Dia D de Prevenção ao Câncer de Boca

A SES (Secretaria de Saúde do Estado), em parceria com o CRO/MS (Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul) e a UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), realiza entre esta segunda-feira (6) e terça (7) a Semana de Prevenção ao Câncer Bucal, em Campo Grande.



A Semana de Prevenção ao Câncer Bucal tem o objetivo de promover debates e outros eventos sobre as políticas públicas de atenção integral aos portadores de câncer bucal, apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil em prol do controle da doença e difundir os avanços técnico-científicos relacionados ao câncer bucal.



Conforme a coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Soares Buzinaro, o evento visa estimular ações preventivas e campanhas educativas relacionadas ao câncer bucal, além de dar início ao processo de construção da linha de cuidado.



“Neste ano o evento apresenta como principal finalidade reunir os coordenadores de saúde bucal do Estado para discussão sobre os fluxos e procedimentos envolvidos no diagnóstico e tratamento do câncer bucal e agregar especialistas, gestão e assistência com o objetivo de construir a linha de cuidado do câncer bucal no Estado”, pontuou.



A abertura da ação será no dia 6 de novembro, na sede do CRO/MS, com palestras relacionadas ao tema e no dia 7 de novembro acontece no Auditório do LAC na UFMS, o ‘Dia D de Prevenção ao Câncer de Boca’ que, além de palestras, contará com uma mesa redonda composta por cirurgiões-dentistas que atuam na atenção primária, especialistas, professores e gestores com o objetivo de debater sobre a situação atual e local do fluxo do diagnóstico do câncer de boca.





Serviço



O CRO/MS está localizado a avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, 1.812 – Jardim Veraneio. Já o auditório do LAC está localizado na Cidade Universitária da UFMS, a avenida Costa e Silva – Pioneiros.

Câncer bucal



O câncer bucal, também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral, é um tumor maligno que afeta os lábios e as estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca – palato, língua – principalmente as bordas – e a região embaixo da língua – assoalho da boca. É o quinto tumor mais frequente em homens no Brasil, sendo que a maioria dos casos são diagnosticados em estágios mais avançados.



Conforme dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer), para o ano de 2023 a estimativa de incidência de câncer da cavidade oral no Brasil, por 100 mil habitantes, é de 10.900 casos da doença em homens e 4.200 em mulheres. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa é de 180 novos casos, sendo 130 entre homens e 50 entre as mulheres, por 100 mil habitantes.



Entre os fatores de risco estão a exposição solar sem proteção, o uso de álcool, tabaco, excesso de gordura corporal, infecção pelo HPV, contato com herbicidas, produtos químicos e pesticidas. A Semana de Prevenção ao Câncer Bucal foi instituída pela Lei Estadual nº 4.042, de 08 de junho de 2011, e pela Lei Federal nº 13.230, de 28 de dezembro de 2015.



Sintomas



Os principais sintomas do câncer de boca são o aparecimento de feridas na boca que não apresentam dor e que não cicatrizam dentro de 15 dias. Entre ouros sintomas estão manchas esbranquiçadas ou avermelhadas na mucosa bucal ou lábios e dificuldades para falar, mastigar ou engolir.



Prevenção



A higiene bucal é uma das principais formas de prevenir o câncer de boca, além disso, manter hábitos alimentares saudáveis com ingestão de frutas e legumes, evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco, evitar exposição solar sem proteção, estar atento a mudanças na coloração ou no aspecto da boca e acompanhamento odontológico periódico são essenciais para evitar a doença.



Em caso de qualquer alteração como feridas, manchas ou inchaço na cavidade bucal, procure atendimento odontológico.