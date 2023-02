Secretaria e municípios discutem estratégias de imunização contra covid-19

A reunião é destinada aos coordenadores de imunização dos 79 municípios sul-mato-grossenses. / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizará, nesta quarta-feira (8), às 8h30, um encontro online para debater as ações da nova campanha de vacinação contra a covid-19, já que em breve as vacinas Pfizer Bivalente estarão disponíveis. A reunião é destinada aos coordenadores de imunização dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

Em formato de webconferência, o evento é organizado pela Gerência Técnica de Imunização da SES e, conforme a coordenadora estadual de Vigilância Epidemiológica, Ana Paula Goldfinger, a secretaria já vem se mobilizando e fazendo reuniões internas junto aos municípios e às coordenações municipais de imunização para o fomento de estratégias para a oferta da vacina bivalente.

"As reuniões são para que os municípios organizem suas estratégias de vacinação. Nós vamos começar a campanha por pessoas institucionalizadas, tem algumas regiões que têm os povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, então eles precisam fazer esse levantamento de população para ver como será a estratégia de cada município", comenta Goldfinger.

As vacinas da Pfizer Bivalente serão enviadas ao Estado em duas remessas e assim que o Ministério da Saúde publicar a nota técnica oficial do PNI (Plano Nacional de Imunização) sobre a vacina bivalente será realizado um novo encontro a fim de alinhar as estratégias com os municípios e caso haja mudança de alguma diretriz.