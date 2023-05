Sefaz, Hemosul e ALMS promovem 6ª edição de projeto para doação de sangue

Objetivo é ampliar estoque de todos tipos sanguíneos / Divulgação

Em sua 6ª edição, o projeto “Invista na vida, seja doador de sangue e medula óssea” leva para a Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), na próxima quinta-feira, 25, das 8h ás 11h e das 13h às 16h, toda sua estrutura de doação de sangue e cadastro de medula aos servidores da Casa de Leis e população em geral.

A logística para a realização dessa edição ficou a cargo da equipe da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, que lançou a novidade de dar brindes aos 100 primeiros doadores. O cadastro prévio já conta com 180 nomes, dessa maneira, há uma expectativa de arrecadar 120 bolsas de sangue, o que representa 480 vidas salvas.

Promovido pela Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de MS), por meio da Unidade de Educação Fiscal – UNEDF, junto com o Hemocentro Coordenador, o projeto tem como objetivo coletar, armazenar e distribuir hemocomponentes para todos os hospitais, seja público, privado ou filantrópico, atendendo as demandas da capital e do interior. Por meio de ações educativas em saúde, busca aumentar o número de doadores regulares construindo uma cultura voltada para a doação de sangue como ato voluntário.

“O sangue quando está dentro de nosso organismo não tem custo, ele é de graça! A iniciativa de doar para o próximo também é de graça, mas quando ele começa a sair do seu corpo até que ele salve vidas, ele tem despesas. Despesas de insumos, profissionais, transporte, armazenamento, entre outros. Quem paga por isso? Somos nós! No momento em que fazemos nossa contribuição pagando nossos impostos. Então, esse projeto foi pensado com o intuito de ir além do ato de doar sangue e medula, queremos despertar nos servidores e na população de nosso Estado a responsabilidade social, a consciência da função social do tributo e o compromisso com o bem-estar público”, enfatiza Luiz Carlos Farias, servidor da SEFAZ-MS, na Unidade de Educação Fiscal.

Durante a gestão das cinco edições, o projeto atendeu 573 pessoas, arrecadou 398 bolsas e salvou 1.592 vidas, contando o apoio do Sindifisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de MS), Sindifiscal (Sindicato dos Fiscais Tributários do Mato Grosso do Sul), DIGIX Soluções para a Gestão Pública, Unisaúde, Cassems e do Sindafaz-MS (Sindicato dos Servidores de Apoio a Administração Fazendária do MS).

Expediente: O órgão público (secretaria de estado) que desejar receber o projeto “Invista na vida, seja um doador de sangue e medula óssea”, pode entrar em contato com a Unidade de Educação Fiscal – UNEDF pelo número: 33389 - 7821