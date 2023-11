Seilog e Agesul reforçam discussões sobre saúde do homem

O intuito é chamar atenção para o diagnóstico / Divulgação/ Assessoria

Engajadas na campanha Novembro Azul, a Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) e a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) vão reforçar as discussões sobre a saúde do homem no próximo dia 21, durante palestra com o médico especialista em Uro-oncologia, Bruno da Rosa Almeida. Voltado aos servidores, o evento será realizado às 10h na Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

Com a ação, segundo a coordenadora da Divisão de Apoio ao Servidor da Agesul/Seilog, Roseli Ortega, a ideia é divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer, especialmente o de próstata, segunda doença que mais mata homens no mundo, conforme o Inca (Instituto Nacional de Câncer).

Dr. Bruno da Rosa de Almeida

Especialista em Cirurgia Robótica, Videocirurgia Avançada e Uro-oncologia, Bruno da Rosa de Almeida é formado em Medicina pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), de Botucatu (SP). Foi residente em Cirurgia Geral e Urologia pela Universidade de São Paulo (USP-Ribeirão Preto) e fez a especialização no Hospital AC. Camargo Cancer Center, em São Paulo (SP). Foi certificado pela Intuitive em Cirurgia Robótica, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos.

Novembro Azul

Com o intuito de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem os homens, a campanha Novembro Azul teve origem na Austrália, em 2003. No Brasil, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou o movimento em 2011 com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele.

De acordo com o Inca, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do País, atrás apenas dos tumores de pele. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025.

Serviço

Evento: Palestra Novembro Azul com o médico especialista em Cirurgia em Uro-oncologia, Bruno da Rosa de Almeida

Local: Auditório da Agraer, no Parque dos Poderes, em Campo Grande

Data: 21 de novembro

Horário: 10h