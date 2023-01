Sem estoque de inseticida, fumacê está suspenso em Bonito

Serviço deve retornar logo após compra do inseticida / (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde informou nesta quinta-feira (12) que o fumacê está suspenso em Bonito por falta do inseticida utilizado no serviço para combate ao mosquito Aedes aegypt na cidade.

Em nota, a prefeitura disse que não tem autorização para realizar a compra do produto. O inseticida é enviado aos municípios pelo Governo Federal, por meio do Governo do Estado, porém, segundo a Coordenação Estadual de Vetores, não há previsão para nova remessa do produto, uma vez que o Ministério da Saúde informou que ainda está licitando um novo inseticida.

“A recomendação do Setor de Endemias é que a população redobre os cuidados nos imóveis, evitando o criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika", pontuou o comunicado.