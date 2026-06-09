Sem registrar casos graves, MS aplicou 7 mil doses de vacina contra dengue da Butantan-DV

Vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan / Governo de São Paulo

Mato Grosso do Sul aplicou 7.333 doses da Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, sem registrar casos graves ligados ao imunizante. O número corresponde a 48,2% do total disponível no estoque estadual. A interrupção temporária da aplicação foi determinada pelo Ministério da Saúde após a notificação de eventos adversos em diferentes estados do país.

Dados da SES (Secretaria de Estado de Saúde) apontam que Mato Grosso do Sul recebeu 15.200 doses e contabilizou 137 notificações de ESAVI (Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização). Conforme o levantamento, todas as ocorrências foram consideradas leves e compatíveis com efeitos esperados após a imunização.

Parte das notificações já foi encerrada pelas equipes de vigilância em saúde, enquanto outros registros continuam sob análise. Com a suspensão preventiva anunciada pelo Governo Federal, os municípios foram orientados a interromper imediatamente a utilização das doses remanescentes e manter o armazenamento adequado do material. Atualmente, a Rede de Frio Estadual possui 408 unidades disponíveis em estoque.

A medida adotada pelo Ministério da Saúde ocorreu após o registro de 42 eventos adversos em pessoas imunizadas no Brasil. Entre os casos investigados, três foram classificados como graves, incluindo duas mortes que ainda passam por apuração para verificar possível relação com a aplicação da Butantan-DV.

Segundo a pasta federal, as notificações representam cerca de 0,008% das aproximadamente 500 mil aplicações realizadas em todo o território nacional até o fim de maio. Até o momento, não há comprovação científica de vínculo direto entre os casos severos e a vacina.

O Ministério da Saúde afirmou que a suspensão segue protocolos de farmacovigilância e tem caráter preventivo, permitindo aprofundar a investigação dos episódios registrados no país. A orientação é para que pessoas vacinadas recentemente procurem atendimento médico caso apresentem sintomas intensos, como febre alta, dores persistentes, vômitos frequentes ou sinais de agravamento do quadro clínico.