Semana Mundial do Aleitamento Materno debate desafios do apoio à amamentação

Evento no auditório do HRMS / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) e o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) realizaram nesta segunda-feira (5) a abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno, no auditório Jacarandá, localizado no HRMS, em Campo Grande. O tema de 2024 “Amamentação: apoie em todas as situações” visa destacar as necessidades de aprimoramento do apoio à amamentação, com foco na redução de desigualdades e na prática da amamentação em tempos de crises.

Conforme a coordenadora da Saúde da Mulher, Criança e Maternidade da SES, Andriely Gomes dos Santos, o tema traz para reflexão tudo aquilo que é necessário para que o aleitamento materno ocorra, sobretudo, para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Eu gostaria que nós saíssemos daqui com essa reflexão: ‘o que nós vamos fazer enquanto rede?’ Porque somos rede para apoiar o aleitamento materno em todas as situações, o que nos faz pensar nas mulheres que estão em situação de rua, nas populações LGBTQIAPN+, em todas as situações que perpassam pobreza, a situação de vulnerabilidade, de desigualdade, de perda de direitos”, afirmou Andriely.

O diretor-geral do HRMS, Dr. Paulo Eduardo Limberger, enfatizou a importância do tema para manter a rede atuante e para promover o resgate da cultura do aleitamento materno.

“Esse evento marca mais uma vez o interesse do hospital em retomar o assunto, de colocar a importância do aleitamento materno dentro do hospital. O evento comprova nosso interesse, nossa vontade e vocação”

O aleitamento materno é de extrema importância para a saúde e o desenvolvimento dos bebês. O leite materno é a fonte mais completa de nutrientes, fornecendo todos os elementos necessários para o crescimento e desenvolvimento adequado nos primeiros meses de vida. Além de ser facilmente digerível, o leite materno possui anticorpos que ajudam a proteger o bebê contra infecções e doenças. A amamentação também fortalece o vínculo emocional entre mãe e filho, promovendo um sentimento de segurança e conforto.

Para a presidente da Comissão dos Bancos de Leite Humano do Mato Grosso do Sul, Vanessa Torres Braga, é sempre uma alegria trabalhar a campanha ‘Agosto Dourado’. “Estou muito feliz de fazer parte desse evento porque amamentação é responsabilidade de todos. Então, é importante continuarmos fortalecendo a rede, apoiando essa mulher, porque amamentação não é fácil”.

O aleitamento ajuda as mães na recuperação pós-parto e reduz o risco de doenças, como o câncer de mama e ovário. Além disso, o aleitamento materno é uma prática sustentável e econômica, não exigindo recursos adicionais como fórmulas artificiais e embalagens. Portanto, promover e apoiar a amamentação é fundamental para a saúde pública e o bem-estar das famílias.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), por ano, cerca de seis milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. O leite materno é considerado o alimento mais completo para os primeiros meses de vida. É nele que estão contidas todas as proteínas, vitaminas, gorduras, água e os nutrientes necessários para o saudável desenvolvimento dos bebês.

“O momento atual que vivemos, enfrentamos desafios muito sérios com esse acesso desmedido às redes sociais. Então, atualmente, a partir do momento que você pesquisa, por exemplo, roupa de bebê você começa a ser bombardeado por fórmulas e por itens ainda que você não tenha buscado. É uma luta que todos nós enquanto sociedade precisamos enfrentar para poder auxiliar que as nossas crianças realmente permaneçam maior tempo possível no aleitamento materno e que essas mães também tenham a sua vida assistida nos seus direitos para que possam realmente exercer com tranquilidade a amamentação. Que possamos auxiliar e também desenvolver as ações necessárias e medidas para poder auxiliar essas mulheres”, avaliou a defensora estadual e membro do CEEAM/MS (Comitê Estadual de Estímulo ao Aleitamento Materno de Mato Grosso do Sul), Débora Maria de Souza Paulino.

O evento contou com a palestra “Amamentação: apoie em todas as situações”, ministrada pela nutricionista da Secretaria Municipal de Campo Grande, Neide Cruz, além de relatos de experiências, depoimentos e um momento em apoio à amamentação com o médico pediatra, Haroldo Luiz Lins e Silva.

Agosto Dourado

Instituída pela Lei nº 13.435/2017, a campanha ‘Agosto Dourado’ simboliza a luta pelo incentivo à amamentação e a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. O mês da amamentação veio de uma construção consolidada pela comemoração da Semana Mundial de Aleitamento Materno e teve início em 1990, em um encontro da OMS com o Unicef.

*Com informações da Comunicação SES