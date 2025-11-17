Acessibilidade

17 de Novembro de 2025 • 19:22

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Semana Mundial reforça alerta sobre resistência aos antimicrobianos

Campanha global destaca riscos do uso inadequado de antibióticos e a importância da prevenção

Redação

Publicado em 17/11/2025 às 18:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Saúde alerta para uso consciente de antibióticos / Ilustrativa/Ministério da Saúde

Entre terça-feira, 18, e segunda-feira, 24, será realizada a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos (RAM), mobilização internacional que destaca a importância do uso responsável de antibióticos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários. Em 2025, o tema será “Tome uma atitude agora! Proteja nosso presente. Garanta nosso futuro”, enfatizando o papel de cada cidadão na preservação da eficácia desses medicamentos essenciais para o tratamento de infecções e para a segurança de procedimentos médicos, como cirurgias e quimioterapia.

A resistência ocorre quando microrganismos sofrem mutações e deixam de responder aos medicamentos, tornando terapias comuns menos eficazes ou até inúteis. O Ministério da Saúde alerta que o fenômeno já representa uma crise global, prejudicando o controle de infecções e aumentando os riscos em procedimentos dependentes de antimicrobianos seguros.

Estimativas internacionais apontam que a resistência bacteriana causa mais de 1,3 milhão de mortes diretas por ano. Caso o avanço não seja contido, o problema pode se tornar a principal causa de morte no planeta até 2050, superando 39 milhões de óbitos anuais. Doenças frequentes, como infecções urinárias e pneumonias, podem se tornar intratáveis.

O uso inadequado desses medicamentos é o principal fator de agravamento da resistência. Automedicação, uso de antibióticos para doenças virais, abandono de tratamento e compartilhamento de remédios são práticas que comprometem a saúde individual e favorecem a disseminação de microrganismos resistentes na comunidade.

A campanha orienta medidas simples e acessíveis: utilizar antimicrobianos somente com prescrição; seguir dose, horário e tempo de uso indicados; evitar solicitar antibióticos quando não são necessários; manter vacinação em dia; reforçar hábitos de higiene; adotar segurança alimentar; e descartar medicamentos vencidos em pontos de coleta apropriados.

A Atenção Primária à Saúde e os Agentes Comunitários de Saúde têm papel decisivo nesse enfrentamento, orientando famílias sobre o uso racional de medicamentos, prevenção de infecções e acompanhamento correto dos tratamentos indicados pelas Unidades Básicas de Saúde.

A Semana Mundial funciona como um chamado urgente. A preservação da eficácia dos antimicrobianos depende de ações coordenadas de profissionais, gestores e da população, garantindo que esses medicamentos continuem salvando vidas hoje e no futuro.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Miranda amplia atendimento do Novembro Azul com horário exclusivo aos homens

Saúde

Bonito realiza Dia D da Campanha Aluno Imunizado em escola estadual

Saúde

Anvisa manda retirar do mercado duas marcas de suplemento alimentar

Produtos são proteínas em pó da marca Proteus/Whey Isolate

Saúde

"Pedalando Contra o Câncer" acontece no sábado em Aquidauana

Publicidade

Serviços

Unidades de saúde de Aquidauana terão alteração de horário no feriado

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende medicamentos ilegais na BR-262 durante fiscalização em MS

Motorista transportava 127 itens estrangeiros sem nota e sem refrigeração

Polícia

Dois são presos com 28,2 kg de cocaína escondida em carros na BR-262 de Miranda

Homens foram presos durante abordagem noturna em Miranda

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo