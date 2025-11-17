Semana Mundial reforça alerta sobre resistência aos antimicrobianos

Saúde alerta para uso consciente de antibióticos / Ilustrativa/Ministério da Saúde

Entre terça-feira, 18, e segunda-feira, 24, será realizada a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos (RAM), mobilização internacional que destaca a importância do uso responsável de antibióticos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários. Em 2025, o tema será “Tome uma atitude agora! Proteja nosso presente. Garanta nosso futuro”, enfatizando o papel de cada cidadão na preservação da eficácia desses medicamentos essenciais para o tratamento de infecções e para a segurança de procedimentos médicos, como cirurgias e quimioterapia.

A resistência ocorre quando microrganismos sofrem mutações e deixam de responder aos medicamentos, tornando terapias comuns menos eficazes ou até inúteis. O Ministério da Saúde alerta que o fenômeno já representa uma crise global, prejudicando o controle de infecções e aumentando os riscos em procedimentos dependentes de antimicrobianos seguros.

Estimativas internacionais apontam que a resistência bacteriana causa mais de 1,3 milhão de mortes diretas por ano. Caso o avanço não seja contido, o problema pode se tornar a principal causa de morte no planeta até 2050, superando 39 milhões de óbitos anuais. Doenças frequentes, como infecções urinárias e pneumonias, podem se tornar intratáveis.

O uso inadequado desses medicamentos é o principal fator de agravamento da resistência. Automedicação, uso de antibióticos para doenças virais, abandono de tratamento e compartilhamento de remédios são práticas que comprometem a saúde individual e favorecem a disseminação de microrganismos resistentes na comunidade.

A campanha orienta medidas simples e acessíveis: utilizar antimicrobianos somente com prescrição; seguir dose, horário e tempo de uso indicados; evitar solicitar antibióticos quando não são necessários; manter vacinação em dia; reforçar hábitos de higiene; adotar segurança alimentar; e descartar medicamentos vencidos em pontos de coleta apropriados.

A Atenção Primária à Saúde e os Agentes Comunitários de Saúde têm papel decisivo nesse enfrentamento, orientando famílias sobre o uso racional de medicamentos, prevenção de infecções e acompanhamento correto dos tratamentos indicados pelas Unidades Básicas de Saúde.

A Semana Mundial funciona como um chamado urgente. A preservação da eficácia dos antimicrobianos depende de ações coordenadas de profissionais, gestores e da população, garantindo que esses medicamentos continuem salvando vidas hoje e no futuro.

