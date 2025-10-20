Semana Rosa oferece atendimentos especiais para mulheres em Miranda

Ações ocorrem de até a próxima sexta-feira nas unidades de saúde
A programação inclui exame clínico das mamas / Sociedade Brasileira de Mastologia
A partir desta segunda-feira (20), a Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a Semana Rosa, com atendimentos voltados à saúde da mulher. As ações acontecem das 17h às 20h em diferentes unidades de saúde da cidade.
A programação inclui exame clínico das mamas, coleta de preventivo, solicitação de mamografia (quando necessário) e consultas odontológicas, reforçando os cuidados com a saúde feminina no mês dedicado à prevenção do câncer de mama.
Confira o cronograma dos atendimentos:
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda
Vacinação antirrábica e contra gripe chega à Águas do Miranda
Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque
Esporte
Pantanus Futsal e Magnus Futsal abrem os jogos às 19h no Guilherme Maidana
Educação
"Ciranda da Alegria" encantou escolas e Cmeis da região
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS