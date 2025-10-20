Acessibilidade

20 de Outubro de 2025 • 22:35

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Semana Rosa oferece atendimentos especiais para mulheres em Miranda

Ações ocorrem de até a próxima sexta-feira nas unidades de saúde

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 19:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A programação inclui exame clínico das mamas / Sociedade Brasileira de Mastologia

A partir desta segunda-feira (20), a Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a Semana Rosa, com atendimentos voltados à saúde da mulher. As ações acontecem das 17h às 20h em diferentes unidades de saúde da cidade.

A programação inclui exame clínico das mamas, coleta de preventivo, solicitação de mamografia (quando necessário) e consultas odontológicas, reforçando os cuidados com a saúde feminina no mês dedicado à prevenção do câncer de mama.

Confira o cronograma dos atendimentos:

  • 20 de outubro (segunda-feira): ESF Central 1
  • 21 de outubro (terça-feira): ESF Vitório Vedovato
  • 22 de outubro (quarta-feira): ESF Jerson Gonçalves de Matos (Previsul)
  • 23 de outubro (quinta-feira): ESF Deidâmia Barbato de Albuquerque (Beira Rio)
  • 24de de outubro (sexta-feira): ESF Arildo Bossay (Rural

  • Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

    Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

    Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

    Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

    Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

    Instagram - @jornalopantaneiro

    Facebook - @opantaneiro

    YouTube - @TVOPantaneiro

    WhatsApp - 67 99856-0000

    TikTok - @opantaneiro_oficial

    O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

MS Saúde é retomado após reestruturação do Governo do Estado

Saúde

SES convoca famílias para atualizar caderneta em MS

Saúde

Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

Vacinação antirrábica e contra gripe chega à Águas do Miranda

Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque

Saúde

Brasil e Índia firmam acordo para produção de vacinas com a Fiocruz

Publicidade

Renda

Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana

ÚLTIMAS

Esporte

Semifinais da Mirancopa agitam ginásio de Miranda nesta noite

Pantanus Futsal e Magnus Futsal abrem os jogos às 19h no Guilherme Maidana

Educação

Projeto leva teatro, música e brincadeiras a crianças de Anastácio e Aquidauana

"Ciranda da Alegria" encantou escolas e Cmeis da região

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo