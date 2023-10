Seminário e oficina da SES discutem saúde mental dos trabalhadores e ações preventivas

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Trabalhador e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, realiza nesta terça-feira (3) o ‘Seminário de Saúde Mental e Trabalho’.

O encontro tem o objetivo de proporcionar um espaço de diálogo, informações e reflexão sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho, além de fortalecer as ações de promoção e prevenção da saúde dos trabalhadores.

Conforme a coordenadora de Vigilância em Saúde do Trabalhador da SES, Maria Madalena Xavier de Almeida, o sofrimento mental em decorrência do trabalho é um agravo importante, mas está invisível, está subnotificado.

“O trabalho tem que ser fator de prazer e não de sofrimento. Isso é responsabilidade de todos, é responsabilidade do trabalhador, do empregador de promover um ambiente saudável e também do estado, do nosso papel como SUS (Sistema Único de Saúde) de observar esse determinante tão importante de adoecimento da população e intervir nisso”.

Durante o seminário serão debatidos temas como o que é saúde do trabalhador e os transtornos mentais relacionados ao trabalho que ainda despertam muitas dúvidas, tanto para profissionais quanto para trabalhadores, o transtorno mental relacionado ao trabalho e quais as formas de inserção.

O evento é voltado aos servidores colaboradores dos centros regionais de referência em saúde do trabalhador, dos serviços de saúde do trabalhador e referências técnicas municipais, técnicos da vigilância em saúde do trabalhador, da atenção primária e especializada em saúde, recursos humanos dos setores do Governo do Estado e das Secretarias Municipais de Saúde e controle social.

As inscrições para o ‘Seminário de Saúde Mental e Trabalho’ podem ser realizadas através do link: https://www.eventbrite.com/e/seminario-de-saude-mental-e-trabalho-tickets-714592454267?aff=oddtdtcreator.

Confira a programação:

7h30 – Credenciamento

8h30 – Mesa de Abertura

9 horas – Desafios para o reconhecimento da relação entre transtorno mentais com o trabalho

10 horas – Programa Nacional de Atenção Integral de Saúde e Segurança do Trabalhador –SUS

11 horas – Debate

11h30 às 13 horas – Intervalo para almoço

13 horas – Mesa Redonda: Indicadores de afastamentos relacionados aos transtornos mentais e comportamentais dos servidores públicos do município de Campo Grande-MS / A importância de cuidar da saúde mental dos profissionais da saúde

14 horas – Mesa Redonda: Assédio Moral do Trabalho

17 horas – Encerramento

Oficina

Já na quarta-feira (4), a SES realiza a ‘Oficina de Vigilância em Saúde do Trabalhador’ que visa sensibilizar a área de recursos humanos do serviço público para o reconhecimento das doenças e agravos à saúde dos trabalhadores.

“Serviços públicos estaduais e municipais na área de recursos humanos e atenção à saúde dos servidores para discutir em conjunto esse conceito, o conceito do que é trabalho, do que é acidente de trabalho e, a partir daí, como é que se registra isso tanto para fins previdenciários, como se registra para fins do SUS – através do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) – que é de notificação para desenvolvimento de políticas públicas”, explica Maria Madalena.

A oficina terá início às 8 horas e segue até às 17 horas, com intervalo para almoço.

As inscrições para a ‘Oficina de Vigilância em Saúde do Trabalhador’ podem ser feitas pelo link: https://www.eventbrite.com.br/e/oficina-de-vigilancia-em-saude-do-trabalhador-tickets-717776608157?aff=oddtdtcreator.

Serviço

O ‘Seminário de Saúde Mental e Trabalho’ e a ‘Oficina de Vigilância em Saúde do Trabalhador’ acontecem no auditório TRT (Tribunal Regional do Trabalho), localizado a rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, 208 – Jardim Veraneio, em Campo Grande.