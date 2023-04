Senadora Soraya permanece internada na UTI com quadro estável em Brasília

Senadora continua internada / Roque de Sá/Agência Brasil

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) continua internada na Unidade de Terapia Intesiva (UTI) do hospital DF Star em Brasília para tratar uma crise alérgica aguda. Na atualização desta sexta-feira, dia 28, foi informado que o seu quadro é estável.

Segundo a assessoria da parlamentar, ela foi admitida na unidade com quadro de reação alérgica cutânea. No momento encontra-se estável clinicamente, com respiração espontânea e alimentação por via oral, em tratamento clínico na unidade de terapia intensiva.

Ainda não há previsão de alta.

A senadora foi internada na quarta-feira, dia 26, após apresentar a crise alérgica. O caso é acompanhado por especialista em imunológico.