SES adota estratégias para ampliar segurança do paciente em partos e internações

Garantir um atendimento cada vez mais seguro, humanizado e de qualidade para gestantes, puérperas, recém-nascidos e demais pacientes tem sido uma das prioridades do Governo de Mato Grosso do Sul. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) tem intensificado as ações voltadas à segurança do paciente, promovendo a integração entre a Vigilância Sanitária, os Núcleos de Segurança dos hospitais e o NEGESP (Núcleo Estadual de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente).

Checklist de parto seguro

Entre as medidas mais recentes, está a implantação da Lista de Verificação para Parto Seguro, um protocolo obrigatório para todos os hospitais do Estado que realizam partos. O sistema, baseado nas diretrizes da OMS (Organização Mundial da Saúde), funciona como um checklist de segurança para garantir que todos os cuidados essenciais sejam realizados desde a admissão da gestante até a alta hospitalar, reduzindo riscos e prevenindo falhas no atendimento.

Segundo a gerente de Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária da SES, Aline Schio, a medida representa um avanço importante na padronização dos cuidados obstétricos. “O checklist de parto seguro é uma ferramenta simples, mas extremamente eficaz. Ele garante que cada etapa do atendimento seja executada com atenção e responsabilidade, evitando omissões e falhas que podem comprometer a vida da mãe e do bebê. É uma ação que reforça o compromisso da SES com a qualidade assistencial e com o fortalecimento da cultura de segurança em todo o sistema de saúde”, destacou Aline.

A resolução publicada pela SES estabelece quatro momentos obrigatórios de checagem, na entrada da paciente, antes do parto, após o nascimento e antes da alta, com prazo de 60 dias para implantação e capacitação das equipes.

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) foi destaque nacional na avaliação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sobre práticas de segurança do paciente, sendo classificado com alta conformidade nos leitos de UTI entre os hospitais sul-mato-grossenses.

No HRMS, o Núcleo de Segurança do Paciente, criado em 2013, promove ações contínuas de monitoramento de riscos, implementação de protocolos, capacitação de profissionais e incentivo à cultura de segurança. Entre as medidas adotadas estão o checklist de cirurgia segura, o uso de pulseiras de identificação, a prevenção de quedas, o controle de alergias e medicamentos e a higienização das mãos, que pode reduzir em até 40% as infecções relacionadas à assistência.

Em setembro, a SES, por meio da coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária e do NEGESP, promoveu o Encontro Estadual de Qualidade da Assistência Materna-Neonatal, alusivo ao Dia Mundial da Segurança do Paciente, celebrado em 17 de setembro. Com o tema “Cuidado seguro para cada recém-nascido e cada criança”, o evento reuniu gestores, profissionais e lideranças da saúde para discutir estratégias de prevenção e fortalecimento da cultura de segurança desde o início da vida.

A coordenadora do NEGESP, médica Eduarda Tebet, reforça que a segurança do paciente é um compromisso coletivo, que depende da atuação integrada de todos os níveis da rede. “A segurança do paciente começa na atenção básica e se estende até a alta hospitalar. Nosso papel é apoiar os serviços de saúde na implantação de práticas seguras, fomentar a educação permanente e monitorar indicadores que orientem as melhorias. É um trabalho que salva vidas e fortalece a confiança da população no SUS”, ressaltou Eduarda.

Avanços estruturais

O NEGESP estadual tem sido referência nacional ao desenvolver iniciativas como a criação do Comitê Estadual de Segurança do Paciente, a articulação de um plano de educação permanente com a Escola Técnica do SUS, e o fomento à implantação de CGBP (Casas da Gestante, Bebê e Puérpera).

Essas ações estão alinhadas às metas globais da OMS, que indicam que eventos adversos evitáveis causam cerca de 2,6 milhões de mortes por ano em hospitais de todo o mundo.

*Com informações da Comunicação SES

