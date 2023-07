SES capacita colaboradores da microrregião de Coxim

Álvaro Rezende

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) por meio da coordenação geral de Assistência Farmacêutica, junto com as coordenadorias de Assistência Farmacêutica Básica, Estratégica, Especializada e Logística Farmacêutica, realizou na terça-feira, 4, capacitação com os colaboradores dos municípios da microrregião de Coxim.

O encontro dá continuidade às capacitações que ocorrerão ao longo do ano nas microrregiões do estado. Além de fornecer habilitação técnica aos servidores das secretarias municipais de saúde acerca das últimas atualizações dos protocolos e medicamentos fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) de responsabilidade estadual, os encontros têm o objetivo reorganizar a assistência farmacêutica nos municípios participantes, reorganizar os fluxos de atendimento e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão.

Conforme a coordenadora geral da Assistência Farmacêutica da SES, Marina Sawada Torres, a capacitação auxilia na qualidade do atendimento aos pacientes que recebem os medicamentos adquiridos pelo Estado e Ministério da Saúde e que são encaminhados aos municípios.

“Com a padronização dos fluxos, asseguramos maior eficiência e eficácia, com a garantia de continuidade do tratamento e sem prejuízo ao paciente”, garante Sawada.

Participaram da capacitação 15 colaboradores entre farmacêuticos responsáveis pela assistência farmacêutica e profissionais que atuam na área dos municípios de Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

As palestras foram ministradas pela coordenadora geral da Assistência Farmacêutica, Marina Sawada Torres, pela coordenadora de Assistência Farmacêutica Básica Estratégica, Nathália da Silva Dantas Pelliccioni, pelas colaboradoras Assistência Farmacêutica Especializada, e pela coordenadora de Logística Farmacêutica, Suellen Gomes Luizari Fernandes.

As próximas capacitações acontecem na microrregião de Dourados, nos dias 11 e 12 de julho, e na microrregião de Ponta Porã, no dia 13 de julho.