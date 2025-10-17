SES convoca famílias para atualizar caderneta em MS

Vacinação contra gripe em Aquidauana / Clovis Neto/PMC

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) será parceira do Ministério da Saúde e da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) na realização do Dia D de Multivacinação, que acontece neste sábado (18) em todo o país.

A mobilização tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, ampliando a cobertura vacinal e reforçando a importância da imunização como forma de proteção coletiva.

Em Campo Grande, o atendimento será realizado no ponto de vacinação instalado na Paróquia Santo Expedito, das 8 horas às 12 horas, com profissionais da Sesau conduzindo a aplicação das vacinas.

O Dia D faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, que tem como lema: “Vacinar é cuidar de quem você ama – Vacinar é a nossa força”. Durante a mobilização, todas as salas de vacinação do país estarão abertas em horários definidos por cada município para facilitar o acesso da população.

A campanha segue até o final de outubro, oferecendo todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo: BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Pneumocócica, Meningocócica, Tríplice Viral, DTP, Varicela, Hepatite A, Influenza, Covid-19 e Febre Amarela.

Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, mas a ausência do cartão não impede a aplicação das vacinas. Também é possível acompanhar o histórico vacinal e os alertas de próximas doses pelo aplicativo Meu SUS Digital.

O gerente de Imunização da SES, Frederico de Moraes, reforça a importância da ação. “Vivemos um cenário epidemiológico importante, com o risco de reintrodução do Sarampo no Brasil e também o retorno de outras doenças como Poliomielite, Coqueluche e Febre Amarela. Assim, a estratégia de multivacinação é uma excelente oportunidade para que a população, principalmente o público infantil mais vulnerável, busque atualizar sua situação vacinal e fique protegida. Os municípios estão organizados e faremos um grande Dia D de mobilização”, afirmou Frederico.

O Dia D de Multivacinação será realizado em todos os municípios do estado, garantindo que crianças e adolescentes tenham a oportunidade de atualizar suas vacinas. Apenas em Mundo Novo a ação não ocorrerá neste sábado, mas a população poderá procurar os serviços de vacinação disponíveis na cidade em outros dias.

*Com informações da SES

