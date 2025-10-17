Acessibilidade

18 de Outubro de 2025 • 00:33

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

SES convoca famílias para atualizar caderneta em MS

Ação nacional acontece neste sábado e mobiliza estados e municípios para atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes

Redação

Publicado em 17/10/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vacinação contra gripe em Aquidauana / Clovis Neto/PMC

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) será parceira do Ministério da Saúde e da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) na realização do Dia D de Multivacinação, que acontece neste sábado (18) em todo o país.

A mobilização tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, ampliando a cobertura vacinal e reforçando a importância da imunização como forma de proteção coletiva.

Em Campo Grande, o atendimento será realizado no ponto de vacinação instalado na Paróquia Santo Expedito, das 8 horas às 12 horas, com profissionais da Sesau conduzindo a aplicação das vacinas.

O Dia D faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde, que tem como lema: “Vacinar é cuidar de quem você ama – Vacinar é a nossa força”. Durante a mobilização, todas as salas de vacinação do país estarão abertas em horários definidos por cada município para facilitar o acesso da população.

A campanha segue até o final de outubro, oferecendo todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação, incluindo: BCG, Hepatite B, Penta, Poliomielite, Pneumocócica, Meningocócica, Tríplice Viral, DTP, Varicela, Hepatite A, Influenza, Covid-19 e Febre Amarela.

Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes, mas a ausência do cartão não impede a aplicação das vacinas. Também é possível acompanhar o histórico vacinal e os alertas de próximas doses pelo aplicativo Meu SUS Digital.

O gerente de Imunização da SES, Frederico de Moraes, reforça a importância da ação. “Vivemos um cenário epidemiológico importante, com o risco de reintrodução do Sarampo no Brasil e também o retorno de outras doenças como Poliomielite, Coqueluche e Febre Amarela. Assim, a estratégia de multivacinação é uma excelente oportunidade para que a população, principalmente o público infantil mais vulnerável, busque atualizar sua situação vacinal e fique protegida. Os municípios estão organizados e faremos um grande Dia D de mobilização”, afirmou Frederico.

O Dia D de Multivacinação será realizado em todos os municípios do estado, garantindo que crianças e adolescentes tenham a oportunidade de atualizar suas vacinas. Apenas em Mundo Novo a ação não ocorrerá neste sábado, mas a população poderá procurar os serviços de vacinação disponíveis na cidade em outros dias.

*Com informações da SES

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Saúde

Brasil e Índia firmam acordo para produção de vacinas com a Fiocruz

Renda

Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana

Projeto da Secretaria de Saúde incentiva alimentação consciente

Saúde

Aquidauana registra morte por dengue em meio a avanço da doença

Publicidade

Saúde

Bonito realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

ÚLTIMAS

Cidades

Incêndio destrói Kombi de entregas em Corumbá

Veículo pegou fogo nas primeiras horas desta sexta-feira

Geral

Duas idosas sofrem quedas acidentais e são socorridas em Corumbá

As vítimas tiveram fraturas e foram levadas ao Pronto-Socorro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo