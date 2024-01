SES de MS realiza campanha de vacinação com foco nos trabalhadores da saúde

Vacinação em público-alvo / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio do Projeto MS Vacina Mais, estabelece a campanha ‘Saúde Vacina Mais – cuidar de quem cuida’. A estratégia, que acontece até 31 de janeiro, visa a ampliação do acesso à vacinação principalmente para trabalhadores que atuam em contexto hospitalares, visto que as salas de vacina se concentram em grande parte na APS (Atenção Primária à Saúde).

A campanha é uma ação conjunta entre SES, CDI (Coordenadoria de Imunização), CESP (Coordenadoria de Emergências em Saúde Pública) e CEREST (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador).

Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a estratégia de modo extramuros – quando a vacinação é realizada fora da unidade de saúde – facilita o acesso às vacinas, reforçando que é preciso garantir a manutenção dos serviços de saúde e a vacinação é essencial.

“É um grupo que deve estar protegido, está exposto trabalha em um ambiente de grande circulação de pessoas, portanto de alta vulnerabilidade. É uma estratégia pensando na proteção do profissional da saúde e usuários”, afirma.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a estimativa populacional de trabalhadores da saúde em Mato Grosso do Sul é de 121.180 pessoas.

A ação terá como prioridade a vacinação contra Covid-19 – para recebimento da dose anual de reforço com a vacina Bivalente – e de modo adicional, serão disponibilizadas as vacinas recomendadas para esse público no calendário do Ministério da Saúde, como: Hepatite B, dTPa (Difteria, Tétano e Pertussis tipo adulto), vacina Varicela, Influenza e a vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola).

A ação estratégica está prevista para acontecer nas unidades hospitalares ou similares, conforme o município, organizadas pelas coordenações municipais de Imunização em parceria com as direções das unidades hospitalares locais que definirão seus cronogramas de modo conjunto, visando a oferta de vacinação aos seus colaboradores.

A SES, por meio da coordenadoria de Imunização, realizou na terça-feira (23) reunião via videoconferência com os 79 municípios do estado. O encontro será para alinhamento da estratégia ‘Saúde Vacina Mais – cuidar de quem cuida’, voltada ao grupo de trabalhadores da saúde.