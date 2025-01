SES e Iagro lançam campanha de combate às arboviroses em áreas rurais

Cidade de Aquidauana / Foto: Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Com o objetivo de enfrentar o avanço e combater a proliferação dos vetores das arboviroses, como dengue, Zika e Chikungunya, em áreas rurais, a SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) e a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) estão organizando o lançamento de uma campanha educativa voltada para a população residente nessas regiões do Estado.

A iniciativa surge em resposta a dados recentes que indicam um crescimento das notificações dessas doenças nestas áreas, impulsionado por fatores como mudanças climáticas, queimadas e desmatamento.

A coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da SES, por meio da gerência de Doenças Endêmicas, em colaboração com as coordenadorias de Saúde Única e Controle de Vetores, enfatiza a importância dessa campanha para a promoção da saúde e prevenção de infecções.

Para a coordenadora de Saúde Única da SES, Danila Frias, o trabalho integrado com a Iagro no enfrentamento às arboviroses, é de suma importância. “A Iagro tem uma capacidade única de capilaridade e de contato direto com os produtores rurais, o que a torna uma parceira fundamental para a Secretaria de Estado da Saúde. Essa colaboração promoverá um efeito positivo no alcance dos objetivos da SES, no que diz respeito ao enfrentamento das arboviroses”, destaca.

Entre os principais objetivos da parceria estão:

Evitar a ocorrência de infecções pelas arboviroses;

Detectar precocemente os casos, permitindo uma resposta rápida e eficaz;

Reduzir o risco de transmissão;

Prevenir casos graves e óbitos.

“Campanhas educativas são essenciais para que a população rural compreenda a importância da prevenção. Precisamos detectar precocemente epidemias, controlar surtos em andamento e reduzir o risco de transmissão, especialmente em áreas que já enfrentam a presença de arboviroses”, afirma a gerente de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener.

As ações da campanha estão comprometidas em disseminar informações sobre o modo de transmissão das arboviroses, medidas preventivas, como eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti e a importância de buscar atendimento médico ao apresentar sintomas. Serão realizadas atividades educativas nas áreas rurais, distribuição de panfletos informativos e palestras com profissionais de saúde.

O coordenador de Controle de Vetores da SES, Mauro Lúcio Rosário, explica que o trabalho será realizado em conjunto com os agentes municipais, garantindo que a área rural também seja contemplada com o controle vetorial.

“Com o apoio da Iagro, que tem acesso a diversas áreas rurais, vamos realizar um mapeamento e implementar um trabalho eficaz de controle vetorial nessas localidades, garantindo que não haja focos do vetor e, assim, prevenindo a propagação das arboviroses como dengue, Zika e Chikungunya. Estamos agendando reuniões com alguns municípios para definir as estratégias, pois, nas áreas rurais, não podemos realizar bloqueio químico, sendo necessário adotar o manejo ambiental, com a retirada de resíduos que possam acumular água”.

É necessário a sociedade se engajar nessa importante mobilização contra as arboviroses, adotando práticas que ajudem a combater a proliferação do mosquito. Juntos, podemos fazer a diferença garantindo um ambiente mais seguro e saudável, livre dessas doenças que afetam não apenas a saúde individual, mas também a coletividade.

*Com informações da Comunicação SES