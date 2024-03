SES e ministério realizam oficina para vigilância e resposta às emergências em saúde

Oficina continua na quarta-feira / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) participa nesta terça-feira (5) e quarta-feira (6) da ‘Oficina de Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública’, no Hotel Deville Prime, em Campo Grande.

Com o objetivo de promover ações integradas entre os setores da Vigilância em Saúde, as oficinas têm como foco a preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública no Mato Grosso do Sul. Durante o evento será oportunizada a troca de experiências e boas práticas entre os participantes, estimulando a discussão sobre desafios comuns e promovendo soluções inovadoras.

O secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, enfatizou a importância da oficina como uma oportunidade de crescimento profissional e de construção de um rico produto para o estado. “Que vocês possam nos ajudar a construir ferramentas e soluções para essas necessidades prementes da sociedade sul-mato-grossense”.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Domingues Castilho de Arruda, a oficina vai preparar os profissionais de saúde do estado a se organizarem em caso de uma emergência em saúde pública. A oficina é essencial, pois oferece aos estados um treinamento de preparação e resposta”.

“Esse momento que estamos tendo na oficina faz parte do nosso eixo de preparação para emergências em saúde pública. Entendemos que estamos enquanto Ministério da Saúde no papel de articulação para essas trocas, planos, tudo que construiremos para o estado”, enfatiza a assessora técnica do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Raquel Proença de Oliveira.

A oficina tem como proposta o fortalecimento da vigilância em saúde por meio da integração dos núcleos de Vigilância Hospitalar, Cievs (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde), Programa Vigidesastres e áreas técnicas que atuam nas ações de preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública.

Sendo assim, é fazer com que cada uma das áreas trabalhadas na oficina esteja sensível para as práticas de detecção, notificação, investigação e resposta a eventos e agravos de saúde pública no estado do Mato Grosso do Sul. A ‘Oficina de Preparação, Vigilância e Resposta às Emergências em Saúde Pública’ é uma realização do Departamento de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde em parceria com a SES.

Participaram da abertura da oficina o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões, a assessora técnica do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde, Raquel Proença de Oliveira, o superintendente estadual do Ministério da Saúde no Mato Grosso do Sul, Ronaldo de Souza Costa, a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Domingues Castilho de Arruda, a gerente de Doenças Respiratórias da SES, Lívia Mello, representando o Cosems/MS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), Vinicio de Faria e Andrade e a coordenadora do Cievs Campo Grande, Vanessa Aquino.