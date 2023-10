Ses faz capacitação com profissionais de saúde para evitar acidentes com escorpiões em Ribas

A Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) e da Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica, realizou capacitação para o tratamento, identificação e prevenção de acidentes, além do treinamento de captura e manejo de escorpiões no município de Ribas do Rio Pardo.

O treinamento aconteceu na sexta-feira, 6, na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo. Para o Coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental e Toxicológica da SES, Karyston Adriel Machado da Costa, o município apresentou evolução considerável de sua população nos últimos anos e com isto houve registro de acidentes com escorpiões.

“É importante destacar que o município de Ribas do Rio Pardo não está enfrentando uma infestação de escorpiões, mas devido a ampliação do desenvolvimento das atividades considerando o aumento da população flutuante no município, propiciou-se o contato com estes animais e infelizmente os acidentes. Por isso, a necessidade da realização do treinamento de todas as equipes de saúde do município”, explica Karyston.

O treinamento foi destinado a todos os profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, farmacêuticos, agentes de saúde, Vigilância em Saúde Ambiental, Sanitária, Vigilância Epidemiológica, professores da rede de educação estadual e municipal, representantes de empresas, além de profissionais do hospital e das unidades de saúde do município.

Prevenção

Devido as altas temperaturas somadas ao período de reprodução dos escorpiões – que ocorre nos meses de agosto e setembro – e que ainda acontece no mês de outubro, tem impactado nos índices de acidentes envolvendo esses animais em Mato Grosso do Sul.

Para evitar acidentes com escorpião, o Ciatox recomenda:

• Uso de água sanitária nos ralos e frestas de portas;

• Instalação de barreiras mecânicas nas portas;

• Evitar o acúmulo de entulhos;

• Fechar frestas e rachaduras nas paredes, evitando que o animal entre nas residências;

• Manter o ralo do banheiro fechado após o banho;

• Manter as caixas de gordura bem vedadas.

E caso ocorra um acidente, é necessário lavar o local da picada com água e sabão. A vítima deve procurar, imediatamente, a unidade de saúde mais próxima para melhor atendimento.

Na unidade de saúde o paciente fica em observação e é avaliado quanto a gravidade do quadro. É muito importante redobrar a atenção com crianças e idosos, pois a picada de escorpião pode levar a morte.

E ao matar um escorpião, se possível, recolha e leve ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de seu município para auxiliar na identificação e medidas de prevenção e controle da espécie na sua cidade.

A utilização de medidas preventivas no ambiente é a melhor maneira de controlar o contato do homem com o escorpião e assim impedir os acidentes.

Serviço

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Ciatox pelos telefones: (67) 3386-8655 e 0800-722-6001 e 150. A equipe oferece teleatendimento aos profissionais de saúde, diagnóstico e identificação de animais peçonhentos e plantas tóxicas.