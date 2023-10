SES faz pesquisa até dia 31 para levantar necessidades de capacitação e ações na saúde

Alvaro Rezende

Na busca pela excelência nos serviços e no desenvolvimento de seus colaboradores, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Gestão de Pessoas, convida todos os servidores a participar da “II Pesquisa de Necessidades de Capacitação”, disponível até o dia 31 de outubro.

A pesquisa tem o objetivo de realizar o levantamento das necessidades de capacitação e ações – como cursos, seminários e congressos – que serão necessárias para o desenvolvimento das competências dos servidores e que, posteriormente, auxiliarão na criação do PADES (Plano Anual de Desenvolvimento dos Servidores).

A coordenadora de Gestão de Pessoas, Keila Regina de Oliveira, explica que o PADES é parte do Programa de Gestão por Competência e destaca a importância da participação dos servidores na pesquisa.

“O PADES traça quais ações de desenvolvimento são necessárias para determinadas competências. Então é importante que os trabalhadores participem da pesquisa, visto que eles podem, na prática, dizer quais ações são necessárias para que eles apresentem realmente o desenvolvimento das competências indispensáveis para as entregas para a população”.

Na prática, o PADES atua como um guia para os líderes definirem as ações de desenvolvimento para os seus servidores, conforme as atividades desenvolvidas pelo servidor e o que cada área da SES precisa para entregar políticas públicas com efetividade à população. Além disso, é um meio para conhecer as necessidades de capacitação, cursos e treinamentos indispensáveis para o desenvolvimento das competências – conhecimentos, habilidades e atitudes – esperadas dos servidores para a melhoria contínua das ações e atividades exercidas.

A participação do servidor ajuda a impulsionar o crescimento profissional, pois permite a criação de um ambiente de trabalho mais produtivo, eficiente e agradável, e que beneficia a todos os servidores e usuários do serviço.

O acesso à pesquisa pode ser feito através do link https://forms.gle/UNWGJmiPbYTC5tyh6 ou QR Code e fica disponível até o dia 31 de outubro. A participação é livre, não obrigatória e a coleta de dados é realizada garantido o sigilo e anonimato dos servidores. Participe!