SES intensifica busca por casos suspeitos de sarampo e rubéola em MS

Reprodução Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) está reforçando, em parceria com os municípios, a busca ativa por casos suspeitos de sarampo e rubéola em todas as regiões do estado.

A estratégia é voltada principalmente aos profissionais de saúde que atuam nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), unidades básicas, hospitais, UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e também nas visitas domiciliares. O objetivo é identificar casos que ainda não foram notificados, ampliando a vigilância e prevenindo possíveis surtos.

A mobilização teve início no dia 17 de maio e integra o '4º Dia S de Mobilização Nacional para Busca Ativa de Casos Suspeitos', celebrado em 17 de junho em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, a ação inclui revisão de prontuários médicos, visitas em comunidades e análise de exames laboratoriais negativos para arboviroses que apresentem sintomas semelhantes ao sarampo.

“Estamos realizando a busca ativa de forma institucional, comunitária e laboratorial. Essa é uma estratégia fundamental para aumentar a sensibilidade da vigilância e reforçar o compromisso com a eliminação do vírus no estado”, destaca Jakeline Miranda Fonseca, gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES.

Os municípios devem preencher um formulário online disponibilizado pela SES para relatar os resultados obtidos até o fim do mês. A partir de julho, um panorama geral da situação será apresentado, contribuindo com os esforços nacionais para manter o status de eliminação do sarampo e da rubéola, conforme critérios da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

A SES lembra que a principal forma de prevenção é a vacinação. A vacina Tríplice Viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, está disponível gratuitamente nas unidades do SUS.

A população também é orientada a ficar atenta aos sintomas — como febre alta, manchas vermelhas na pele, tosse seca, coriza, olhos vermelhos e manchas brancas na boca — e a procurar atendimento médico imediato ao menor sinal da doença.