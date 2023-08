SES lança aplicativo que trata de nutrição e vai ajudar no atendimento aos pacientes

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) por meio da Coordenadoria de Doenças Crônicas, lança Web App ‘Nutriação de Bolso’. Desenvolvido através do OCCA (Observatório de Condições Crônicas e Alimentação) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SES, o aplicativo é fruto do mestrado do nutricionista Gabriel Delmondes.

O Web App é composto por conteúdos voltados para a orientação de profissionais da APS (Atenção Primária à Saúde) quanto a organização dos cuidados em alimentação e nutrição no dia-a-dia do serviço, inspirado no documento matriz para Organização dos Cuidados em Alimentação e Nutrição na APS, do Ministério da Saúde. Vai ajudar os profissionais da saúde no diagnóstico e atendimento dos pacientes.

“A equipe do OCCA viu grande potencial no ‘Nutriação de Bolso’ desde o início de seu desenvolvimento, por ser uma ferramenta realmente prática e objetiva para profissionais da APS. Recebemos feedbacks positivos quanto a sua usabilidade e conteúdo, o que possibilita sua validação e aperfeiçoamento. Então, acredito que terá impacto positivo no combate a doenças crônicas por meio das ações de alimentação e nutrição, além da organização do cuidado”, conta Gabriel.

O web app apresenta orientações ao profissional desde ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos e manejo do cuidado como diagnóstico, intervenções medicamentosas e não medicamentosas.

Conforme a coordenadora da coordenadoria das Doenças Crônicas da SES, Andréia Ferreira da Costa, a proposta é divulgar o aplicativo ‘Nutriação de Bolso’ dentro das oficinas, de acordo com que acontecem.

“Na oficina realizada na segunda-feira (7) foram aplicadas as ferramentas Genograma e Ecomapa, como forma de instrumentalizar os profissionais de saúde, também para construção do PTS (Projeto Terapêutico Singular) e durante essa construção foi estimulado o uso do aplicativo. Já tivemos um relato de um município que aplicou para uso dentro do seu território e isso demonstra que o ‘Nutriação de Bolso’ vem proporcionar uma ajuda e uma contribuição para as atividades que os técnicos desenvolvem em seus municípios”.

A nutricionista do município de Deodápolis, Karoline Omizolo de Souza, já teve a oportunidade de testar o web app e aprovou. “O aplicativo será de grande valia para a utilização nos atendimentos e também para capacitarmos a nossa equipe. Então termos essas informações de maneira sistematizada e resumida será muito importante para o nosso atendimento no dia-a-dia”, enfatiza.

Conheça o Web App ‘Nutriação de Bolso’ clicando aqui.

Oficinas

As oficinas “Prevenção e Cuidado do Sobrepeso e Obesidade: como eu faço? ", promovidas pela SES em parceria com o OCCA da UFMS, são parte do processo para a construção da LCSO (Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade) de Mato Grosso do Sul. Os participantes estão divididos em quatro turmas de acordo com as microrregiões de saúde, com encontros mensais em julho, agosto, setembro e novembro, em Campo Grande.

Na última segunda-feira (7) teve início o segundo ciclo das oficinas e nesta fase terão como foco o tema “Obesidade e sua multicausalidade, diagnóstico e epidemiologia da obesidade”. Para a condução das atividades o Web App ‘Nutriação de Bolso’ será apresentado aos profissionais dos municípios e utilizado como uma das atividades da programação da oficina.

Para as oficinas cada município teve que indicar ao menos dois profissionais de nível superior para a realização das oficinas. Um dos profissionais indicados será referência municipal da LCSO da SES e o outro profissional deve estar envolvido diretamente na assistência às pessoas com sobrepeso e obesidade, no planejamento e execução de ações de promoção de saúde e prevenção, na gestão do cuidado e programas estratégicos afins com a proposta para, posteriormente, ser um multiplicador no seu município.