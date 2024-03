SES projeta aprimoramento para enfrentamento da Hanseníase no MS

Bioparque Pantanal / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta terça-feira (5) o evento ‘Projeto de Aprimoramento para o Enfrentamento da Hanseníase no estado de Mato Grosso do Sul’, no auditório do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O evento tem como objetivo principal apresentar ações estratégicas para o enfrentamento da Hanseníase em Mato Grosso do Sul, projeto fruto da parceria entre a SES e o centro de referência em hanseníase no estado, Hospital São Julião.

Estarão presentes o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões Corrêa, o presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos – Hospital São Julião, Carlos Melke, o coordenador do Programa de Hanseníase do Hospital de Referência São Julião, Augusto Afonso de Campos Brasil Filho, o coordenador-geral de Doenças Transmissíveis na Atenção Primária do Departamento de Gestão do Cuidado Integral da Secretária de Atenção Primária à Saúde no Ministério da Saúde, Cláudio Salgado, o presidente da SBH (Sociedade Brasileira Hansenologia), Marco Andrey Cipriani Frade, Patrícia Sammarco Rosa do Instituto Lauro de Souza Lima e o coordenador do LabDIP (Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias) e do curso de Pós-Graduação Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), James Venturini.

Confira a programação:

8 horas – Credenciamento e Coffee Break

9 horas – Solenidade de Abertura

9h20 – Apresentação Cultural

9h30 – Perspectivas e desafios da Hanseníase frente a coordenação-geral de Doenças Transmissíveis na APS (Atenção Primária à Saúde).

Palestrante: Cláudio Salgado

10h10 – “Importância da busca ativa para o diagnóstico precoce em Hanseníase: abordagens e uso do QSH"

Palestrante: Marco Andrey Cipriani Frade

10h50 – Perspectivas dos exames laboratoriais de apoio ao diagnóstico (baciloscopia, teste rápido, resistência e QPCR)

Palestrante: Patricia Sammarco Rosa

11h30 – Discussão e perguntas

12 horas às 13h30 – Intervalo para almoço

13h30 – Aprimoramento para o Enfrentamento da Hanseníase no Estado de Mato Grosso do Sul.

Palestrante: Augusto Afonso de Campos Brasil Filho Médico Dermatologista, Hansenólogo, diretor técnico e coordenador do Programa de Hanseníase do Hospital de Referência São Julião, em Campo Grande - MS.

14h30 – Desafios técnicos frente a qualificação da informação dos indicadores epidemiológicos e operacionais na rotina dos coordenadores

Palestrante: Danielle Tebet

15h10 – Apresentação Painel Mais: Monitor de apoio as informações de saúde em Hanseníase

Palestrante: Marcos Espindola de Freitas Coordenador de Tecnologia da Informação na SES/MS.

15h30 – Discussão e perguntas

16h30 – Encerramento

Serviço

O auditório do Bioparque Pantanal está localizado a avenida Afonso Pena, 6.277 – Chácara Cachoeira, em Campo Grande.