SES promove 1º Simpósio de Cuidados Paliativos nesta quinta e sexta-feira em Campo Grande

Edemir Rodrigues

A SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) e FMC (Fundação Miguel Couto de Ensino, Pesquisa e Extensão) realizam nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6) o 1º Simpósio de Cuidados Paliativos, no Plenário Deputado Júlio Maia, na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Em sua primeira edição, o simpósio abordará de forma multidisciplinar os avanços, desafios e práticas baseadas em evidências científicas acerca da temática de Cuidados Paliativos. A abertura do evento será na quinta-feira (5), às 14 horas, no Plenário Deputado Júlio Maia, na ALEMS.

Conforme a responsável pela área técnica em Cuidados Paliativos da SES, Michele Borsoi, o simpósio é um evento que vai trazer a parte inicial de discussão, que vai trazer visibilidade para a temática.

“A expectativa para o evento é alta, será um evento importante para a disseminação da cultura de cuidados paliativos no estado, em toda a Rede de Atenção à Saúde”.

O objetivo é difundir a cultura de Cuidados Paliativos no Mato Grosso do Sul para que as pessoas possam conhecer mais sobre a temática sob uma perspectiva de cuidado.

Na SES, a área técnica de Cuidados Paliativos está inserida dentro da coordenadoria das Doenças Crônicas. Participam do 1º Simpósio de Cuidados Paliativos a comunidade científica, gestores de saúde, equipe multiprofissional, profissionais de saúde e acadêmicos.

Durante o evento serão abordadas perspectivas na gestão do cuidado, o impacto da abordagem de cuidados paliativos nas instituições de saúde, trabalho em equipe, a necessidade de comunicação na temática de Cuidados Paliativos, cooperação, entre outros tópicos.

Confira a programação:

QUINTA-FEIRA – 5/10

13h30 – Credenciamento

14 horas – Abertura

14h30 – Palestra: Cuidados Paliativos: Uma mudança de perspectiva na gestão do cuidado – Com o enfermeiro, Alexandre Ernesto Silva.

16 horas – Mesa Redonda – Qual o impacto da abordagem de cuidados paliativos nas instituições de saúde?

Quais os principais desafios enfrentados pelas instituições de saúde do MS na abordagem de Cuidados Paliativos?

17 horas – Encerramento

SEXTA-FEIRA – 6/10

7h30 – Credenciamento

8 horas – Abertura

8h30 – Palestra: A comunicação na promoção da dignidade em cuidados paliativos: desafios para a equipe multidisciplinar – Com a psicóloga, Maria Júlia Kovacs.

10h – Mesa Redonda – Quais os desafios e as perspectivas enfrentados pela equipe multidisciplinar na comunicação em Cuidados Paliativos?

Existem habilidades de comunicação específicas para lidar com situações difíceis em Cuidados Paliativos?

11h – Encerramento