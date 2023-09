SES realiza oficina com foco na qualidade de vida da população idosa

Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, realiza nesta segunda-feira, 4, oficina de planejamento de ações com foco no envelhecimento saudável, na ESP (Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser), em Campo Grande. O encontro tem o objetivo de desenvolver ações voltadas à população idosa de Mato Grosso do Sul e sua rede de suporte social.

Conforme a gerente de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, Neiva Figueiredo, a oficina auxiliará no planejamento e alinhamento de ações futuras. “É fundamental pensarmos na saúde da pessoa idosa, em ações em prol dessa parcela da população. Serão ações construídas a várias mãos e que serão um divisor de águas para o bem-estar e qualidade de vida dessas pessoas”.

A SES tem buscado levar informações técnicas às equipes de saúde sobre os temas relacionados ao envelhecimento saudável e ativo, além de realizar o levantamento de informações para ações destinadas às pessoas idosas e sua rede de suporte social. Segundo a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) o envelhecimento saudável é um processo contínuo de otimização da habilidade funcional e de oportunidades para manter e melhorar a saúde física e mental, promovendo independência e qualidade de vida ao longo da vida.

De acordo com dados extraídos do sistema DataSUS, Mato Grosso do Sul possui uma população idosa de 384.247 pessoas, o que representa 13,94 % da população total do estado.

E pensando na promoção da saúde e do bem-estar da população idosa do estado, uma população que de certo modo não é visibilizada, a SES traz a importância dessa população, a importância do atendimento e necessidades que a população idosa possui. Segundo a superintendente de Atenção Primária à Saúde da SES, Karine Cavalcante da Costa, a oficina é uma oportunidade para a construção de um plano de ação que atenda a população idosa de maneira integral.

“A intenção é sair com ações já sistematizadas por eixos e alguns dos eixos trabalhados serão relacionados à Saúde Digital, Intergeracionalidade, prestação de serviços, criação de espaços e comunidades amigas da pessoa idosa, ações transversais com o propósito de ofertar qualidade de vida à população idosa”.

Para a consultora para o Envelhecimento Saudável da Opas, Dra. Maria Cristina Correa Lopes Hoffmann, considera esse tipo de evento essencial para o fortalecimento das ações. “Esses eventos são muito importantes, pois trazem o tema para a pauta técnica e política, possibilitando uma ampla discussão que subsidia a tomada de decisão dos gestores a partir da construção participativa e colaborativa entre Estado e sociedade”.

A oficina é uma parceria entre SES e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e conta com o apoio da ESP e ETSUS (Escola Técnica do SUS Professora Ena de Araújo Galvão). Participam da programação representantes do CES (Conselho Estadual de Saúde), Escolagov (Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), Bioparque Pantanal, Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), Prefeitura Municipal de Maracaju, Secretaria Municipal de Esportes de Vicentina, Secretaria Municipal de Saúde de Fátima do Sul, Secretaria Municipal de Saúde de Maracaju, Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina, UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e Unimed Campo Grande.

Serviço

A ESP está localizada a avenida Senador Filinto Müler, 1480 – Pioneiros, Campo Grande/MS.