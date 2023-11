SES realiza visita técnica em Ladário e Corumbá

Encontro entre representantes da saúde nesta quarta / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realizou nesta quarta-feira (8) visita técnica aos municípios de Ladário e Corumbá com o objetivo de alinhar estratégias de prevenção e promoção à saúde.

Na oportunidade a secretária municipal de saúde de Ladário, Josiane Braga, elencou as propostas cadastradas pelo município no Novo PAC Saúde do Governo Federal, visando fortalecer a organização da rede de serviços do município. Entre as seleções cadastradas estão uma Policlínica Regional, Oficina Ortopédica, Unidade Básica de Saúde e um Consultório Odontológico Móvel para o atendimento a assentados e comunidades rurais.

O objetivo do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Saúde é aumentar o acesso e a cobertura de atenção primária, em especial para superar vazios assistenciais. Os investimentos buscam a expansão da cobertura do SUS (Sistema Único de Saúde), chegando a uma universalização de serviços.

Durante a visita a secretária-adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, explicou a importância do fortalecimento de equipamentos de saúde na organização em rede para que possam melhor atender a macrorregião de saúde de Corumbá. Desta forma a SES colabora com o município e acolhe os pleitos realizados por ele.

Ladário espera atingir a plena cobertura da APS (Atenção Primária à Saúde), pois compreende que uma atenção primária fortalecida tende a ser resolutiva em mais de 80% dos casos.

“Cabe ressaltar que o município de Ladário possui mais de 22 mil habitantes e acima de 80% de cobertura da Atenção Primária à Saúde e que rapidamente pode alcançar a plenitude dos 100%. O município também investe em saúde mental e busca a abertura de um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) para o município para os atendimentos relacionados à saúde mental”, destacou Maymone.

Conforme a secretária municipal de saúde de Corumbá, Beatriz Assad, o município também realizou o cadastramento de várias solicitações de equipamentos no Novo PAC Saúde para auxiliar na organização dos serviços de saúde, tanto para a população ribeirinha quanto para as populações rurais, a fim de fortalecer as atividades de prevenção e promoção à saúde.