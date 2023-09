SES realiza web sobre o "Panorama das principais zoonoses em MS

Larvas do mosquito da dengue / Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) realiza nesta quinta-feira (31) a web aula “Panorama das principais zoonoses no Mato Grosso do Sul” por meio da Plataforma Telessaúde MS. A transmissão, com início às 14h, é voltada aos profissionais de saúde da Renaveh (Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar) Mato Grosso do Sul.

O objetivo da palestra é auxiliar na capacitação dos profissionais para a identificação de determinadas zoonoses. Durante a aula online serão abordadas zoonoses como as leishmanioses, raiva, febre maculosa e esporotricose.

A palestra será ministrada pelo gerente de zoonoses da SES, Camile Sanches Silva e o acesso à web aula pode ser feito no link.

Zoonoses

Zoonoses são doenças infecciosas de circulação animal que podem ser transmitidas para os seres humanos diretamente ou através de uma espécie intermediária. Os animais, portanto, desempenham um papel essencial na manutenção de infecções zoonóticas – bacterianas, virais ou parasitárias – na natureza.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), existem mais de 200 tipos de zoonoses e o que se conhece é apenas uma pequena parcela dos vírus que existem na natureza. Muitos deles são descobertos quando uma nova zoonose é detectada.

Inserida no conceito de Saúde Única e reconhecida pela OMS como a interdependência das saúdes humana, animal e ambiental, a preocupação quanto às zoonoses sempre foi pauta pública mundial, mas ganhou destaque com a pandemia provocada pelo Covid-19. O desequilíbrio entre esses três eixos – saúdes humana, animal e ambiental – pode representar o surgimento de novos agentes infecciosos a partir da interação entre animais e seres humanos, levando à eventuais ocorrências de zoonoses.