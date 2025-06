SES reforça importância da suplementação de vitamina A para crianças

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) está intensificando as ações de conscientização sobre a importância da suplementação de vitamina A em crianças de 6 a 59 meses.

Conforme a SES, a deficiência da vitamina A pode causar sérios prejuízos à saúde das crianças, como o aumento da incidência de infecções respiratórias e gastrointestinais, além de problemas oculares graves, como a xeroftalmia — condição que pode levar à cegueira irreversível.

A suplementação é realizada por via oral, com megadoses de 100.000 UI ou 200.000 UI, distribuídas semestralmente aos municípios conforme metas estabelecidas, disponibilidade de estoque e histórico de perdas. As doses podem ser aplicadas durante as consultas de puericultura, nas salas de vacinação ou por meio de ações específicas como visitas domiciliares e busca ativa.

Segundo o gerente de Alimentação e Nutrição da SES, Anderson Holsbach, garantir a suplementação é uma forma eficaz de proteger o desenvolvimento infantil. “A vitamina A é um recurso simples, seguro e com grande impacto na saúde pública. Nosso papel é garantir o fornecimento e orientar os municípios sobre a correta aplicação e registro das doses”, afirmou.

A responsável técnica pelo Programa de Micronutrientes da SES, Gláucia da Silva Nunes, destaca que a suplementação é essencial, especialmente quando a alimentação da criança não supre a necessidade do organismo. “A vitamina A é importante para o crescimento, a integridade da pele e das mucosas, e para a prevenção de infecções. Também atua diretamente na saúde da visão, sendo indispensável desde os primeiros anos de vida”, explicou.

O acompanhamento da cobertura vacinal é feito por meio do sistema SISAB (Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica). Os municípios são responsáveis por monitorar o cumprimento das metas, registrar corretamente as doses na Caderneta da Criança e manter os dados atualizados no sistema oficial.

A SES reforça que o intervalo mínimo entre as doses é de quatro meses e que a suplementação não deve ser feita por vias intramuscular ou endovenosa.

Mais informações sobre o programa e orientações técnicas estão disponíveis no site oficial da secretaria: www.nutricao.saude.ms.gov.br.

