SES reforça importância de saúde única para novos profissionais

SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) participou da Feira das Profissões da Unigran Capital, em Campo Grande, destacando para os estudantes do Ensino Médio a relevância da Saúde Única na formação de profissionais conscientes.

No estande do curso de Agronomia, a Coordenadoria de Saúde Única da SES apresentou como a aplicação prática desse conceito contribui para a proteção da saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, despertando o interesse dos jovens e mostrando o impacto real da atuação profissional.

“Quando o futuro profissional compreende, desde a formação, a responsabilidade de atuar de forma consciente, avançamos não apenas na preservação do ambiente e da saúde animal, mas também na promoção da saúde coletiva. Essa visão integrada chamou a atenção dos estudantes, que muitas vezes não associam a formação acadêmica ao cuidado com a saúde”, destacou Danila Frias, Coordenadora de Saúde Única da SES.

Realizada na última semana, a Feira das Profissões reuniu centenas de alunos dos terceiros anos de escolas públicas e privadas da Capital. Além de conhecer diferentes áreas de conhecimento, os participantes tiveram contato direto com profissionais e docentes, ampliando a compreensão sobre oportunidades de carreira e seu impacto na sociedade.

Com a participação na iniciativa, a SES reforça seu compromisso em estimular escolhas conscientes e promover a conscientização sobre o conceito de Saúde Única, valorizando a integração entre educação, ciência e saúde em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!