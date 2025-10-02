Acessibilidade

02 de Outubro de 2025 • 09:16

SES reforça importância de saúde única para novos profissionais

Secretária esteve na feira de profissões da Unigran

Publicado em 02/10/2025 às 07:12

SES

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) participou da Feira das Profissões da Unigran Capital, em Campo Grande, destacando para os estudantes do Ensino Médio a relevância da Saúde Única na formação de profissionais conscientes.

No estande do curso de Agronomia, a Coordenadoria de Saúde Única da SES apresentou como a aplicação prática desse conceito contribui para a proteção da saúde das pessoas, dos animais e do meio ambiente, despertando o interesse dos jovens e mostrando o impacto real da atuação profissional.

“Quando o futuro profissional compreende, desde a formação, a responsabilidade de atuar de forma consciente, avançamos não apenas na preservação do ambiente e da saúde animal, mas também na promoção da saúde coletiva. Essa visão integrada chamou a atenção dos estudantes, que muitas vezes não associam a formação acadêmica ao cuidado com a saúde”, destacou Danila Frias, Coordenadora de Saúde Única da SES.

Realizada na última semana, a Feira das Profissões reuniu centenas de alunos dos terceiros anos de escolas públicas e privadas da Capital. Além de conhecer diferentes áreas de conhecimento, os participantes tiveram contato direto com profissionais e docentes, ampliando a compreensão sobre oportunidades de carreira e seu impacto na sociedade.

Com a participação na iniciativa, a SES reforça seu compromisso em estimular escolhas conscientes e promover a conscientização sobre o conceito de Saúde Única, valorizando a integração entre educação, ciência e saúde em Mato Grosso do Sul.

