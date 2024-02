SES repassa mais de 16 mil testes de COVID para municípios de MS

Teste covid-19 / Governo de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) iniciou o repasse de 16,6 mil testes rápidos de antígeno para Covid-19 às secretarias municipais de saúde do Estado.

Somente nesta semana, com a doação feita pela Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), a SES vai atender 57 municípios de Mato Grosso do Sul.

A liberação de testes rápidos de antígeno para Covid-19 é realizada conforme fluxo estabelecido, onde as secretarias municipais de saúde precisam apresentar comprovação de 80% ou mais de uso dos testes e os quantitativos são calculados de acordo com o estoque, com a população e o número médio de sintomáticos respiratórios atendidos na semana em cada município.

Para a gerente de Influenza e Doenças Respiratórias da SES, Lívia Maziero, é imprescindível que os municípios evitem o uso indiscriminado dos testes. “Com a doação que recebemos da Opas, fizemos o fornecimento dos testes aos municípios e assim vai continuar. À medida que nós recebermos, nós vamos repassar aos 79 municípios. Então, nesse momento, a recomendação é que os testes sejam utilizados em pacientes com sintomas respiratórios (síndrome gripal) atendidos em todo o estado, conforme Nota Técnica estadual em vigência”.

Ao todo, 57 municípios atenderam aos critérios estabelecidos para o repasse dos testes. São eles: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Batayporã, Bela Vista, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Três Lagoas e Vicentina.

A retirada acontece até a próxima quinta-feira (29), das 7h30 às 16h30, na empresa Consórcio LIM (Logística Inteligente de Medicamentos), em Campo Grande. Municípios que optaram pelo recebimento via caminhão precisam consultar o cronograma do mês.

É importante frisar que o teste rápido de antígeno para Covid-19 é recomendado para síndrome gripal, gripes leves atendidas em Unidades Básicas de Saúde ou até mesmo em Unidades de Pronto Atendimento, pacientes que não internam, que não possuem fatores de risco e que não são de grupos prioritários.

A metodologia RT-PCR via Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) permanece disponível para casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) hospitalizados, síndrome gripal de unidade sentinelas e para grupos de risco: gestantes, puérperas e imunossuprimidos.