SESAU aplica quase 200 doses de vacinas em ação nas fazendas de Aquidauana

Entre sábado e domingo, 11 e 12 de outubro, equipes da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) realizaram uma ação itinerante nas fazendas Barranco Alto e Tupancieretã, localizadas no Pantanal sul-mato-grossense, com foco em vacinação e educação em saúde.

Durante a iniciativa, foram aplicadas cerca de 200 doses de vacinas do calendário nacional, contemplando crianças, adolescentes, adultos e idosos. A campanha também incluiu a vacinação de cães e gatos contra a raiva, ampliando a cobertura de imunização na região rural.

Na Escola Tupancieretã, todas as crianças foram imunizadas, enquanto os funcionários das fazendas receberam as vacinas recomendadas conforme a faixa etária e orientações do Ministério da Saúde.

A ação teve ainda momentos de orientação sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças.

