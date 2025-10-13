Acessibilidade

13 de Outubro de 2025 • 20:05

Saúde

SESAU aplica quase 200 doses de vacinas em ação nas fazendas de Aquidauana

Serviço reuniu moradores, trabalhadores rurais, alunos da escola local e animais de estimação contra a raiva

Redação

Publicado em 13/10/2025 às 15:36

A ação teve ainda momentos de orientação sobre cuidados com a saúde / Prefeitura de Aquidauana

Entre sábado e domingo, 11 e 12 de outubro, equipes da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) realizaram uma ação itinerante nas fazendas Barranco Alto e Tupancieretã, localizadas no Pantanal sul-mato-grossense, com foco em vacinação e educação em saúde.

Durante a iniciativa, foram aplicadas cerca de 200 doses de vacinas do calendário nacional, contemplando crianças, adolescentes, adultos e idosos. A campanha também incluiu a vacinação de cães e gatos contra a raiva, ampliando a cobertura de imunização na região rural.

Na Escola Tupancieretã, todas as crianças foram imunizadas, enquanto os funcionários das fazendas receberam as vacinas recomendadas conforme a faixa etária e orientações do Ministério da Saúde.

A ação teve ainda momentos de orientação sobre cuidados com a saúde e prevenção de doenças.

