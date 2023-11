SESAU e SAMU vão ao Exército alertar sobre câncer da próstata

Palestra informativa / Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 22, aconteceu no auditório do 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão, uma ação alusiva ao “Novembro Azul”.

Os militares receberam a equipe do SAMU, da ESF (Estratégia de Saúde da Família) Pinheiro e da Coordenadoria de Saúde do Trabalhador.

Realizada pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da SESAU )Secretaria de Saúde e Saneamento Básico), a campanha Novembro Azul acontece com a missa de reforça informações sobre a saúde do homem, em especial a prevenção ao câncer de próstata e ao diagnóstico precoce.

O coordenador do SAMU, Heverton Bastos conduziu a palestra explicando que: “o câncer de próstata é um tumor que afeta a próstata, glândula localizada abaixo da bexiga e que envolve a uretra. Alguns dos sintomas como dificuldade para urinar, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar mais vezes, sangue na urina entre outros”. Por fim o coordenador alertou: “Um dia no ano pode fazer a diferença na saúde de vocês!”.

Na sequência, a fisioterapeuta da Saúde do Trabalhador - Fernanda Amaral realizou alongamentos físicos com os militares e destacou a importância de se ter qualidade de vida e, especialmente, dos cuidados com o corpo e com a musculatura.

“A maioria aqui de nós somos casados e temos filhas mulheres, nós sabemos o cotidiano delas e os exames evasivos que elas precisam e fazem para ter uma boa saúde. E então eu conclamo para que deixem de lado piadas e sejamos exemplos e propagadores de informação correta”, disse o subcomandante do 9º BE Cmb Ten. Cel. Jaeci Cavalcante das Neves Junior.

Os exames PSA - Antígeno Prostático Específico, toque retal e biópsia, necessários para diagnóstico, devem ser realizados em homens a partir dos 45 anos de idade caso exista fator de risco ou histórico familiar e, ainda, aos 50 anos de idade para àqueles sem fator de risco na família.

Ao final, as equipes da SESAU realizaram os testes rápidos de HIV, sífilis e Hepatites B e C em 100 militares do 9º BE Cmb.

A ação da campanha Novembro Azul traz um alerta para os homens, no Brasil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), estima-se, para o triênio 2023-2025, 71.730 novos casos de câncer de próstata.