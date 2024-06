SESAU imuniza mais 450 crianças e adultos em Aquidauana

Imunização de crianças a adultos / Divulgação

A equipe da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico) não para: enquanto a campanha contra a Poliomielite continua até sexta-feira (14), eles realizaram um grande mutirão de vacinação no último sábado, 8. Além do "Dia D" contra a polio, adultos, crianças e idosos foram atendidos para atualizar suas cadernetas de vacinação. Mais de 450 cidadãos compareceram aos pontos de vacinação, onde foram aplicadas cerca de 500 doses de vacinas, incluindo Covid-19, Influenza e todas as vacinas de rotina.

A equipe da SESAU não se limitou à cidade, estendendo o atendimento aos distritos do município durante o período matutino e vespertino. A presença do Zé Gotinha reforçou a importância da imunização regular. "O Dia D foi muito eficaz, alcançando um público que, nos dias comuns, tem dificuldade de comparecer às unidades de saúde", destacou a enfermeira Camila Mayer, responsável pela Vigilância em Saúde.

A SESAU está empenhada em vacinar o máximo de crianças possível com as gotinhas que salvam vidas, principalmente contra a Poliomielite. A vacinação é a única forma de prevenção contra essa doença contagiosa e grave. "Pedimos aos papais e responsáveis que levem seus filhos menores de 5 anos de idade às unidades básicas de saúde para tomarem a vacina contra Polio", enfatizou a secretária de Saúde, Patrícia Panachuki.