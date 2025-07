Solidão vira desafio global de saúde pública, alerta OMS

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou um dado alarmante: uma em cada seis pessoas no mundo sofre com a solidão. O sentimento, que vai muito além do isolamento físico, tem sido associado a cerca de 100 mortes por hora — o equivalente a mais de 871 mil por ano.

“Vivemos uma era com inúmeras possibilidades de conexão, mas, paradoxalmente, mais pessoas estão se sentindo isoladas e sozinhas”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele reforça que os impactos não afetam apenas a vida das pessoas, mas também pesam sobre os sistemas de saúde, educação e economia.

O relatório mostra que jovens entre 13 e 29 anos são os mais afetados, principalmente adolescentes. Em países de baixa renda, 24% da população jovem se sente solitária — mais que o dobro do índice em países ricos. Pessoas idosas, adolescentes, refugiados, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, indígenas e minorias étnicas também enfrentam mais barreiras para formar conexões sociais.

Entre as causas da solidão e do isolamento social estão problemas de saúde, baixa renda, falta de políticas públicas eficazes, viver sozinho e uso excessivo de telas e redes sociais, especialmente entre os jovens. A OMS alerta que interações negativas no ambiente digital também afetam o bem-estar e a saúde mental.

Os impactos da solidão são profundos: aumentam o risco de doenças como AVC, diabetes, problemas cardíacos, depressão e até morte precoce. Também afetam o desempenho escolar e profissional. Adolescentes solitários têm 22% mais chance de obter notas baixas, e adultos nessas condições podem ter mais dificuldade de se manter no mercado de trabalho.

Além disso, comunidades com altos índices de solidão tendem a ser menos seguras, menos saudáveis e menos resilientes. Por isso, o relatório da OMS propõe ações em cinco frentes: políticas públicas, pesquisa, intervenções diretas, medição aprimorada (com a criação de um índice global de conexão social) e engajamento público para combater o estigma e promover mudanças culturais.

A organização destaca que é possível enfrentar o problema com atitudes simples do dia a dia, como conversar com vizinhos, deixar o celular de lado durante uma conversa, procurar grupos locais de convivência ou até fazer trabalho voluntário. Em casos mais sérios, é fundamental buscar apoio profissional e conhecer os serviços disponíveis.

