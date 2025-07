SUS amplia tratamento para endometriose

Tomaz Silva/Agência Brasil

Duas novas opções hormonais para o tratamento da endometriose passam a integrar o Sistema Único de Saúde (SUS): o DIU liberador de levonorgestrel (DIU-LNG) e o desogestrel. A incorporação foi aprovada pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) e anunciada pelo Ministério da Saúde.

O DIU-LNG é indicado para suprimir o crescimento do tecido endometrial fora do útero, sendo uma alternativa especialmente para mulheres com contraindicação ao uso de contraceptivos orais combinados. De longa duração, o dispositivo precisa ser trocado apenas a cada cinco anos, o que favorece a adesão ao tratamento.