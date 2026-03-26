Acessibilidade

26 de MarÃ§o de 2026 • 14:07

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
SaÃºde

SUS passa a oferecer teste rÃ¡pido de dengue

Exame pode ser feito em postos de saÃºde e hospitais da rede pÃºblica

AgÃªncia Brasil

Publicado em 26/03/2026 Ã s 10:53

Atualizado em 26/03/2026 Ã s 11:47

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil

O Ministério da Saúde (MS) incorporou no Sistema Único de Saúde (SUS) o teste rápido para o diagnóstico da dengue.

A inclusão do Teste Rápido de Dengue NS1 na tabela nacional de procedimentos do SUS está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (26).

A oferta do exame é feita de forma ampla em ambulatórios de postos de saúde e em hospitais da rede pública de saúde.

A solicitação do teste pode ser feita por médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de enfermagem para pacientes de todas as idades.

O método pode detectar a presença no sangue da proteína específica liberada pelo vírus da dengue (antígeno NS1) logo no início da infecção, diferentemente dos exames de anticorpos (sorologia), que acusam o diagnóstico positivo para a doença somente após o corpo reagir ao vírus (geralmente após o sexto dia de infecção).

A norma já está em vigor.

Vantagens
A identificação rápida da doença pode ocorrer já nos primeiros dias após o surgimento dos sintomas característicos da infecção viral, como febre alta, dor no corpo e mal-estar.

O teste rápido da dengue não exclui a necessidade de buscar atendimento médico e poderá contribuir para o acompanhamento do profissional de saúde.

Com o resultado, o médico poderá detectar precocemente sinais de alerta, como a queda de plaquetas no sangue e o risco de evolução para a dengue hemorrágica.

O diagnóstico antecipado também garante maior precisão à vigilância epidemiológica sobre a circulação do vírus.

Como funciona
O teste funciona por imunocromatografia. O dispositivo reage à presença do antígeno do vírus e o resultado fica pronto em poucos minutos.

Para a realização do exame, é necessária uma pequena amostra de sangue da pessoa com suspeita de estar com dengue, obtida apenas por um furo na ponta do dedo para a coleta do material.

É importante destacar que o teste de dengue não identifica os sorotipos virais da dengue e, também, não é capaz de informar se a pessoa contraiu o vírus da dengue anteriormente.

Não é necessário jejum ou qualquer outro tipo de preparo para fazer o exame.

O teste será aplicado sem custo à população nas unidades públicas do SUS, mas se comprado nas farmácias privadas, custa em média R$ 40.

Principais sintomas da dengue:

febre alta (39° a 40°c) e de início súbito;
dor de cabeça intensa, especialmente atrás dos olhos;
dores musculares e/ou articulares;
prostração, caracterizada por cansaço extremo;
náuseas e vômitos;
manchas vermelhas na pele;
dor abdominal.

Leia TambÃ©m

â€¢ Brasil enfrenta Egito em Ãºltimo teste antes da Copa do Mundo

â€¢ Teste do pezinho Ã© ampliado em MS para a detecÃ§Ã£o de mais de 40 doenÃ§as

â€¢ Cidades de MS terÃ£o teste de nova tecnologia de alerta de emergÃªncia da Defesa Civil

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

SaÃºde

Estado articula para trazer vacina da chikungunya para MS

SAÃšDE

CirculaÃ§Ã£o do vÃ­rus da gripe estÃ¡ em alta em vÃ¡rias regiÃµes do paÃ­s

SaÃºde

MS inicia campanha de vacinaÃ§Ã£o contra influenza

Aquidauana deve receber 139 doses da vacina contra a dengue

MS recebe 7,8 mil doses da vacina contra dengue

AnastÃ¡cio recebe reforÃ§o de equipamentos para salas de vacina da rede municipal

ALERTA

Anvisa alerta para risco de danos ao fÃ­gado por medicamentos e suplementos de cÃºrcuma

Publicidade

SaÃºde

MS recebe 7,8 mil doses da vacina contra dengue

ÃšLTIMAS

Informe PublicitÃ¡rio

Senar/MS abre inscriÃ§Ãµes para o Agrinho 2026

A participaÃ§Ã£o Ã© gratuita e as escolas podem se inscrever atÃ© 30 de maio de 2026

OcorrÃªncia

Mulher morre em acidente na BR-262 entre Miranda e Aquidauana

Acidente de trÃ¢nsito foi registrado na manhÃ£ desta quarta-feira (25)

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo