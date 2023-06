Suzany melhora e agradece por ajuda e orações

Divulgação

“Estou passando aqui para agradecer todas as pessoas que pararam um pouco do seu dia para pensar em mim, para orar por mim, para compartilhar minha vaquinha, para me ajudar de alguma forma nesse meu processo de cura”, essas foram as palavras ditas pela jovem Suzany Lisboa Pires de Andrade, 22 anos, internada com uma infecção muito grave no pulmão em um hospital de Campo Grande.

Moradora de Aquidauana, a jovem esteve internada na UTI do Hospital Proncor desde sábado, dia 3, e chegou a ficar entubada e respirando com ajuda de aparelhos.

No dia 7, houve piora e as plaquetas dela baixaram. Os gastos diários da Suzany na UTI, segundo o financeiro do hospital, chegaram em torno de R$11 mil.

“Vocês não têm noção da diferença que vocês podem fazer na vida de outra pessoa”, continuou a jovem, que está se recuperando muito bem.

“Que Deus possa retribuir 50x mais”, finalizou a jovem.