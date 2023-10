TCE-MS apoia ação da Rede Feminina de Combate ao Câncer

Divulgação/ Assessoria

Com o tema: “Essa luta é nossa”, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande, do Hospital Alfredo Abrão, vai realizar, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, uma grandiosa ação no próximo sábado, 21 de outubro. A atividade ocorre na Av. Afonso Pena esquina com a Rua Coronel Cacildo Arantes, das 8hs até as 12hs. Haverá adesivaço, vendas de camisetas e de produtos confeccionados pela própria Rede Feminina.

Com o engajamento, além de cumprir com o seu papel social, o TCE-MS, juntamente com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, busca mobilizar a sociedade para o autocuidado, e mostrar que o diagnóstico não é uma sentença.

Toda a renda da venda das camisetas e produtos será revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Serviço:

Data: 21 de outubro – sábado;

Horário: das 8hs até as 12hs;

Local: Av. Afonso Pena esquina com a Rua Coronel Cacildo Arantes.