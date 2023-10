TCE-MS e Rede Feminina de Combate ao Câncer realizam blitz educativa

Ação em atenção ao Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer feminino / Divulgação

A manhã deste sábado (21) começou com a união de esforços de servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul e integrantes da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande, na blitz educativa realizada nos Altos da Avenida Afonso Pena. Quando o semáforo da esquina com a Rua Coronel Cacildo Arantes fechava, as equipes do TCE-MS já entravam em ação, abordando os motoristas com a adesivagem dos carros, venda de camisetas, e de produtos confeccionados pela própria Rede Feminina, como bonés, canecas, squeezes, guarda-chuvas, entre outros. Todo o dinheiro arrecadado com a venda desses produtos será revertido para a Rede Feminina.

Para a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Elaine Góis, essa é mais uma grande mobilização do Tribunal de Contas apoiando na luta contra o câncer. Elaine conta que a Rede Feminina ao apresentar a campanha, o TCE-MS prontamente abraçou a causa, e os servidores, se envolveram na ação. “Há mais de 30 anos, o nosso presidente Jerson Domingos apoia essa luta contra o câncer feminino, e quando a Rede Feminina apresentou a possibilidade de engajamento ao Tribunal de Contas, o conselheiro prontamente já definiu que essa luta também é nossa, essa luta também é do Tribunal”, declarou a diretora da SGP.

A tesoureira da Rede Feminina, Maria Maura Camargo, considera de suma relevância o apoio do TCE-MS na ação deste sábado. “Na verdade, é uma bênção para nós esse apoio, porque a Rede Feminina é composta de voluntárias, e de benfeitores como o presidente Jerson Domingos, que sempre foi nosso parceiro. A iniciativa da ajuda é maravilhosa e muito bem-vinda, porque atendemos doentes que estão em tratamento com a doação de 60 cestas básicas por mês, com a compra de medicamentos para alguns pacientes, de perucas, compra de próteses para mulheres que tiveram a retirada dos seios, lenços, entre outros produtos. Por isso precisamos de ajuda para podermos ajudar essas pessoas”.

A delegada de polícia, Roseli Aparecida Molina, foi uma das pessoas que também fez questão de comprar uma camiseta. “Conheço a Rede Feminina de Combate ao Câncer há muito anos, e trabalhando na Delegacia da Mulher, sempre acompanhamos e participamos. Com relação ao Tribunal de Contas, é uma novidade maravilhosa essa participação, porque o presidente Jerson Domingos sempre participou, e dessa vez ele uniu engajando o TCE, o que ficou sensacional, e a gente gosta de ver as instituições unidas, trabalhando por causas realmente importantes, e essa aqui é uma delas”, afirmou a delegada.

Para a servidora Mychelle Moraes, contribuir na ação é motivo de muita felicidade, visto que há alguns anos, ela teve um diagnóstico precoce de câncer de mama, e com o tratamento correto conseguiu vencer a doença. “Feliz em poder participar de uma campanha tão importante como essa, porque precisamos dar visibilidade para a importância de um diagnóstico precoce, de nos cuidarmos fazendo o autoexame, porque foi através do autocuidado, de eu conhecer o meu corpo, que hoje estamos conversando aqui, um autoexame me possibilitou um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é fator determinante para a cura”.

Outra servidora que também estava engajada, participando ativamente das abordagens aos motoristas, era Deise Maria Bordin Yamashita. Ela que trabalha liderando na manutenção do jardim do TCE-MS, também venceu o câncer de mama. “A gente vende amor, respeito pelas pessoas e alegria. Imagina se eu não estivesse feliz de estar aqui, após mais de 10 anos fazendo tratamento. Estar hoje aqui podendo ajudar outras pessoas, é muita gratidão”.



Entre uma abordagem e outra, a surpresa foi quando o grupo das Ladies of Harley, surgiu na Av. Afonso Pena apoiando a campanha. O grupo é formado por mulheres que fazem parte da Associação HOG 67, grupo de homens e mulheres motociclistas. A servidora do TCE-MS, Thays Ribeiro da Cunha, que também faz parte do grupo das Ladies, explicou que a Hog e as Ladies participam todos os anos da campanha, e na data de hoje, uma das amigas do grupo está completando 20 dias que operou para a retirada de um câncer no colo do útero.

“Ela descobriu o câncer numa ação do Hospital do Amor, no ano passado, fazendo o preventivo ela descobriu que tinha os focos da doença. Então é uma campanha que o grupo já faz há muitos anos, e este ano em especial, estamos aqui com o Tribunal de Contas, que para mim é um prazer, e eu fico até emocionada de poder contribuir para que todas as mulheres possam se cuidar. É sensacional e extraordinário que em 27 anos que estou no TCE, é a primeira vez que participo de uma campanha assim. Estou muito feliz, e agradeço o presidente Jerson Domingos pela iniciativa e a todos os envolvidos nessa campanha”, finalizou Thays Cunha.

Quem também apareceu na ação e adquiriu os produtos da Rede Feminina, foi a farmacêutica e conselheira Regional de Farmácia, Daniely Proença e o assessor de imprensa e jornalista Dendry Rios.

Pelo Tribunal de Contas, participaram diretamente na ação, a chefe do Cerimonial, Dela Poiati, a chefe da Diretoria de Comunicação Institucional, Alexsandra Oliveira, a diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Elaine Góis, a gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, Tatiana Bazan, e servidores integrantes da comunicação, do cerimonial, de gabinetes de conselheiros, entre outros setores.

Clique aqui e confira as fotos da ação.