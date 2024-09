TCE-MS promove palestra sobre prevenção ao suicídio

Divulgação

Os servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul lotaram o auditório da Escoex nesta terça-feira, 3 de setembro, para uma palestra com a psicóloga Avany Cardoso Leal com o tema “Informar para prevenir”. A palestra, que teve a presença do presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, faz parte da programação da campanha Setembro Amarelo, que esse ano tem o slogan “Feito girassol, seja luz para si e redescubra o sol”, para conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. A campanha é promovida pela Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte de Contas por meio da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida.

A psicóloga clínica, especialista em avaliação de personalidade e Gestalt terapia, além de professora universitária, fez um breve relato sobre as principais causas e formas de prevenção e ajuda à pessoas que enfrentam problemas que podem levar ao suicídio. “O Brasil ocupa a oitava posição no mundo em índice de suicídio e Mato Grosso do Sul é um dos estados com maior número de casos. Daí a importância de divulgar a informação. É um tema de difícil abordagem, mas que tem que enfrentado como uma questão de saúde”.

Tatiana Bazan, gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, ressalta que a Corte de Contas quer conscientizar o servidor sobre a importância da saúde mental. “Isso ainda é um tabu, muitas vezes as pessoas não enxergam que estão precisando de ajuda. Queremos encorajar as pessoas a buscarem ajuda ou identificar pessoas que estão precisando”.

A psicóloga do TCE-MS Débora Santiago destaca que a instituição disponibiliza um setor de psicologia para atender os servidores. “Temos uma sala de psicologia, de acolhimento com todo o sigilo necessário para dar segurança ao servidor que precisa de ajuda. O tema da nossa campanha faz menção ao girassol que sempre busca a luz. É isso que queremos, que as pessoas busquem sempre essa luz e estamos aqui para ajudar nisso”.