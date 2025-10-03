UBS de Miranda realiza coleta de preventivo no sábado

Atendimento acontece das 7h às 17h, sem intervalo
Campanha Outubro Rosa / Ilustrativa
A Secretaria de Saúde e Saneamento de Miranda promove neste sábado, 4 de outubro, uma ação de coleta de exame preventivo (Papanicolau) voltada a mulheres de 25 a 64 anos.
A atividade será realizada na Unidade Básica de Saúde Aldo Bongiovanni, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.
A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da prevenção ao câncer do colo do útero e facilitar o acesso ao exame, oferecendo atendimento gratuito e ágil para o público-alvo.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o exame é rápido, e não há necessidade de agendamento prévio. Basta que as mulheres compareçam à UBS dentro do horário da ação, portando documento de identificação e cartão do SUS.
