UBS de Miranda realiza coleta de preventivo no sábado

Campanha Outubro Rosa / Ilustrativa

A Secretaria de Saúde e Saneamento de Miranda promove neste sábado, 4 de outubro, uma ação de coleta de exame preventivo (Papanicolau) voltada a mulheres de 25 a 64 anos.

A atividade será realizada na Unidade Básica de Saúde Aldo Bongiovanni, das 7h às 17h, sem intervalo para o almoço.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da prevenção ao câncer do colo do útero e facilitar o acesso ao exame, oferecendo atendimento gratuito e ágil para o público-alvo.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o exame é rápido, e não há necessidade de agendamento prévio. Basta que as mulheres compareçam à UBS dentro do horário da ação, portando documento de identificação e cartão do SUS.

