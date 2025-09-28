Acessibilidade

28 de Setembro de 2025 • 20:55

Saúde

UFMS busca voluntários para estudo sobre dor lombar

Ensaio clínico testará aplicativo para autogerenciamento da dor

Redação

Publicado em 28/09/2025 às 16:10

Unidade da UFMS / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em parceria com a UnB (Universidade de Brasília), iniciou um ensaio clínico multicêntrico voltado para o tratamento de pacientes com dor lombar. O estudo é coordenado pelo professor Thomaz Burke, do Inisa (Instituto Integrado de Saúde), e busca voluntários para participar da etapa prática da pesquisa.

O objetivo é avaliar a efetividade e a custo-efetividade de um aplicativo para dispositivos móveis, desenvolvido para o autogerenciamento da dor lombar não específica. O ensaio clínico contará com duas etapas: desenvolvimento do aplicativo e a fase prática, na qual os participantes serão distribuídos aleatoriamente entre grupos de tratamento tradicional e uso do aplicativo.

Serão selecionados 70 participantes em Campo Grande e 70 em Brasília, com idade entre 18 e 59 anos, que apresentem dor lombar há pelo menos três meses e não tenham realizado tratamento específico nos últimos seis meses. Os inscritos passarão por avaliações físicas e médicas antes de serem distribuídos nos grupos.

A intervenção terá duração de oito semanas, com acompanhamento por um ano, incluindo avaliação econômica para medir custo-benefício em termos de qualidade de vida. O estudo pretende fornecer informações para gestores de saúde sobre a eficácia e viabilidade do uso do aplicativo.

Os interessados em participar podem se inscrever por meio do formulário disponível no site da pesquisa.

