União vai financiar a compra de quatro medicamentos novos para doenças raras

Medicamentos serão incorporados no SUS / Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde vai financiar diretamente a compra de quatro medicamentos para tratamento de doenças raras. A decisão foi pactuada entre gestores municipais e estaduais de saúde durante a 3ª reunião plenária do ano da CIT (Comissão Intergestores Tripartite), realizada na última quinta-feira, 21.

Os medicamentos recentemente incorporados ao SUS (Sistema Único de Saúde) e que terão o financiamento centralizado são:

Rituximabe para tratamento da vasculite;

Cladribina para tratamento da esclerose múltipla;

Beta-agalsidase para tratamento da doença de Fabry;

Ustequinumabe para tratamento da doença de Crohn, nas apresentações de 45 mg e 130 mg.

“São quatro incorporações em que o impacto orçamentário líquido é negativo. Porque a gente coloca medicamentos e aumenta a competição num campo de muito interesse econômico. Alguns deles já são objeto de produção nacional”, explicou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, Carlos Gadelha.

Os quatro medicamentos passam a fazer parte do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). Esse grupo é formado por remédios cuja aquisição é tarefa do Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal.